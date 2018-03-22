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08:18 (мск), источник: Вести - Пермь

Грипп вернулся: детские больницы переполнены

Наплыв маленьких пациентов настолько велик, что резервных койко-мест не хватает.

Источник: Вести - Пермь

Случаи были, врачи не отрицают. Речь о зафиксированных родителями фактах, когда в детских больницах Перми маленькие пациенты размещались в коридорах. Фото и видео в Сети вызвали настоящий всплеск негатива. В больницах в ответ заявляют, что явление это сезонное, повторяющееся.

Светлана с дочкой в детской краевой больнице на Баумана с пятницы. Подскочила температура, скорая привезла сюда. В палату заехали сразу, говорит мама, так что все мысли сейчас о лечении.

Светлана Самсонова: «Уколы, лекарства, потом завтрак, потом процедуры».

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Тем временем в Интернете появились фотографии: маленький пациент в коридоре на кушетке. Было, не отрицают врачи. Это сезонная проблема многих больниц, когда мест в палатах не хватает.

Екатерина Троицкая, руководитель педиатрической службы КДКБ: «У нас действительно была такая фотография, когда мама несколько часов была на кушетке, но мы ситуацию быстро исправили».

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То же самое в тринадцатой детской больнице, наплыв маленьких пациентов был столь велик, что мало оказалось и резервных койко-мест. Всего их было 95, на два отделения, а число пациентов превысило сотню.

Ирина Бербер, заместитель главного врача ДКБ № 13: «Никогда сутки никто не находится вне палат. Если даже такая ситуация случается на утро понедельника, то в течение дня однозначно пациент попадает в палату.

Одной из причин, говорят врачи, может быть так называемый «отложенный фактор», в затяжные праздники врачей не вызывали, но и самолечение не помогло, так что случился такой наплыв.

Коридоры сейчас пусты, коек с пациентами здесь нет. Но практика показывает, что ситуация всегда может измениться, потому что грипп пока свои позиции не сдаёт.

Точные сроки не назвать, говорят в Роспотребнадзоре — на прошлой неделе вообще произошёл ощутимый скачок. Зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Наталья Вольдшмидт заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, отмечает: «Уровень заболеваемости возрос на 17,8%. Мы это связываем с предшествующей неделей, она была праздничная всё-таки, и население не обращалось за медицинской помощью».

Специалисты очень просят пермяков не забывать о неспецифических методах профилактики, полагаясь только на сделанные прививки. От болезни никто не застрахован, но вероятность уменьшается.

Юлия Богоявленская, главный внештатный педиатр Пермского края: «Проветривание, личная гигиена — мытьё рук, здоровое питание, поливитамины, и медикаментозная профилактика».

Сейчас врачи надеются на весенние каникулы, которые несколько собьют эту волну. Так что, возможно, коек в коридорах больше не потребуется. Хотя в следующую эпидемию ситуация с большой вероятностью повторится вновь.

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