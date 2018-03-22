Нейронные сети будут ловить браконьеров в Хабаровском крае
Заповедник «Большехехцирский» первым в России решился на уникальный эксперимент.
Заповедник «Большехехцирский» первым в России решился на уникальный эксперимент.
Филиал «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» стал первой особо охраняемой территорией в России, где браконьеров будут отслеживать и ловить при помощи искусственного интеллекта. ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает об этом со ссылкой на информацию
«Грозой браконьеров будет искусственный интеллект, входящий в систему контроля. Именно он сможет самостоятельно анализировать всю поступающую информацию и выдавать сигнал о нарушении. Сотрудникам охраны заповедника останется только прибыть на место нарушения и задержать браконьера, — прокомментировал координатор инновационных проектов Амурского филиала WWF России Андрей Пуреховский. — В планах — установка датчиков, реагирующих на металл, в местах, где часто фиксируются нарушения и куда можно заехать на автомобиле и сейсмодатчиков на пешеходных тропах. Причем, искусственный интеллект сможет отличить нарушителей заповедного режима от диких животных. Дополнительно контроль территории сверху: из космоса, с помощью спутниковых снимков, видеонаблюдением с камер на вышках для сотовой связи, а также с беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».
«Мы стали пилотной площадкой по внедрению искусственного интеллекта в охрану заповедного режима. Мы планируем посмотреть, как эта система будет работать в филиале “Большехехцирский”, а потом распространим её на другие территории, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня”
«Введение такой системы диктует усилившийся в последнее время антропогенный пресс на близкий к Хабаровску Большехехцирский заповедник. Так, в 2017 году там было зафиксировано 185 нарушений. Двенадцать человек пытались охотиться в заповеднике. И это только те случаи, которые нам удалось выявить. Для России это существенный показатель, он заставляет задуматься о том, что надо
Система подразумевает и контроль над лесными пожарами. Любое задымление установленные видеокамеры могут зафиксировать на расстоянии в десятки километров. Полностью внедрить искусственный интеллект в охрану заповедного режима на Большом Хехцире планируется в течение этого года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.