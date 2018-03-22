Нейронные сети будут ловить браконьеров в Хабаровском крае

Филиал «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» стал первой особо охраняемой территорией в России, где браконьеров будут отслеживать и ловить при помощи искусственного интеллекта. ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает об этом со ссылкой на информацию пресс-служб заповедника и Амурского филиала WWF России. Фонд взял на себя большую часть расходов на покупку и установку на отрогах Большого Хехцира оборудования для создания нейронной сети, которая позволит эффективнее бороться с нарушителями.

«Грозой браконьеров будет искусственный интеллект, входящий в систему контроля. Именно он сможет самостоятельно анализировать всю поступающую информацию и выдавать сигнал о нарушении. Сотрудникам охраны заповедника останется только прибыть на место нарушения и задержать браконьера, — прокомментировал координатор инновационных проектов Амурского филиала WWF России Андрей Пуреховский. — В планах — установка датчиков, реагирующих на металл, в местах, где часто фиксируются нарушения и куда можно заехать на автомобиле и сейсмодатчиков на пешеходных тропах. Причем, искусственный интеллект сможет отличить нарушителей заповедного режима от диких животных. Дополнительно контроль территории сверху: из космоса, с помощью спутниковых снимков, видеонаблюдением с камер на вышках для сотовой связи, а также с беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Основой новой системы электронного контроля станет спутниковая сигнализация «ТАЙГА». Особые магнитно-резистивные датчики способны отличить вторгшегося в заповедник человека от диких обитателей. Также предусмотрена мобильных и веб-приложений для граждан, желающих помочь сохранению природы. С её помощью любой может сообщить о совершённых нарушениях и фактах браконьерства.

«Мы стали пилотной площадкой по внедрению искусственного интеллекта в охрану заповедного режима. Мы планируем посмотреть, как эта система будет работать в филиале “Большехехцирский”, а потом распространим её на другие территории, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” пресс-секретарь ФГБУ “Заповедное Приамурье” Марина Чесалина. — В России пока такой практики не было. За нашим экспериментом сейчас следят заповедники всей страны».

«Большехехцирский» выбрали в качестве экспериментальной площадки из-за того, что в этот заповедник слишком часто наведываются браконьеры. Он расположен очень близко от крупного города — Хабаровска. Поэтому добраться туда может любой желающий.

«Введение такой системы диктует усилившийся в последнее время антропогенный пресс на близкий к Хабаровску Большехехцирский заповедник. Так, в 2017 году там было зафиксировано 185 нарушений. Двенадцать человек пытались охотиться в заповеднике. И это только те случаи, которые нам удалось выявить. Для России это существенный показатель, он заставляет задуматься о том, что надо каким-то образом усиливать техническое оснащение служб охраны заповедных территорий», — отметил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.