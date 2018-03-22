Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Это безопасно»: Танкисты США об изолированном отсеке «Арматы»
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Сакура в цвету
08:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Нейронные сети будут ловить браконьеров в Хабаровском крае

Заповедник «Большехехцирский» первым в России решился на уникальный эксперимент.

Филиал «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» стал первой особо охраняемой территорией в России, где браконьеров будут отслеживать и ловить при помощи искусственного интеллекта. ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает об этом со ссылкой на информацию пресс-служб заповедника и Амурского филиала WWF России. Фонд взял на себя большую часть расходов на покупку и установку на отрогах Большого Хехцира оборудования для создания нейронной сети, которая позволит эффективнее бороться с нарушителями.

«Грозой браконьеров будет искусственный интеллект, входящий в систему контроля. Именно он сможет самостоятельно анализировать всю поступающую информацию и выдавать сигнал о нарушении. Сотрудникам охраны заповедника останется только прибыть на место нарушения и задержать браконьера, — прокомментировал координатор инновационных проектов Амурского филиала WWF России Андрей Пуреховский. — В планах — установка датчиков, реагирующих на металл, в местах, где часто фиксируются нарушения и куда можно заехать на автомобиле и сейсмодатчиков на пешеходных тропах. Причем, искусственный интеллект сможет отличить нарушителей заповедного режима от диких животных. Дополнительно контроль территории сверху: из космоса, с помощью спутниковых снимков, видеонаблюдением с камер на вышках для сотовой связи, а также с беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Основой новой системы электронного контроля станет спутниковая сигнализация «ТАЙГА». Особые магнитно-резистивные датчики способны отличить вторгшегося в заповедник человека от диких обитателей. Также предусмотрена мобильных и веб-приложений для граждан, желающих помочь сохранению природы. С её помощью любой может сообщить о совершённых нарушениях и фактах браконьерства.

«Мы стали пилотной площадкой по внедрению искусственного интеллекта в охрану заповедного режима. Мы планируем посмотреть, как эта система будет работать в филиале “Большехехцирский”, а потом распространим её на другие территории, — рассказала корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” пресс-секретарь ФГБУ “Заповедное Приамурье” Марина Чесалина. — В России пока такой практики не было. За нашим экспериментом сейчас следят заповедники всей страны».

«Большехехцирский» выбрали в качестве экспериментальной площадки из-за того, что в этот заповедник слишком часто наведываются браконьеры. Он расположен очень близко от крупного города — Хабаровска. Поэтому добраться туда может любой желающий.

«Введение такой системы диктует усилившийся в последнее время антропогенный пресс на близкий к Хабаровску Большехехцирский заповедник. Так, в 2017 году там было зафиксировано 185 нарушений. Двенадцать человек пытались охотиться в заповеднике. И это только те случаи, которые нам удалось выявить. Для России это существенный показатель, он заставляет задуматься о том, что надо каким-то образом усиливать техническое оснащение служб охраны заповедных территорий», — отметил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Система подразумевает и контроль над лесными пожарами. Любое задымление установленные видеокамеры могут зафиксировать на расстоянии в десятки километров. Полностью внедрить искусственный интеллект в охрану заповедного режима на Большом Хехцире планируется в течение этого года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Какая будет среда, в Хабаровском крае узнали в четверг
Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Хабаровский край
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Двухголовый удав поразил ученых
Лондон планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь