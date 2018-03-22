Сын американского шпиона передал уральцам секретные снимки

Источник: "Российская газета"

Объекты максимально приближены, рассмотреть можно и деревья вокруг ракетной шахты, и кремлевские башни. Сейчас, в эру космического мониторинга, эти кадры воспринимаются не так трепетно, как в середине прошлого века. Но все равно остается неприятное ощущение от того, что нас так детально изучали.

Безымянный герой

Снимки попали в краеведческую экспозицию небольшого уральского городка по «шпионским» каналам. Привез их в Дегтярск сын Пауэрса, того самого летчика-разведчика, сбитого во время полета над Свердловском 1 мая 1960 года.

— Передаю их как память о том сложном периоде холодной войны. Эти фотографии уже рассекречены, и я могу не переживать, что после возвращения меня накажут за разглашение государственной тайны, — заверил Гэри Пауэрс-младший уральцев, собравшихся на встречу с гостем из США.

Шахтерский Дегтярск с одной из самых громких шпионских историй прошлого века связан, можно сказать, кровно. Здесь на городской окраине в те драматические дни разбился истребитель, ведомый советским летчиком Сергеем Сафроновым. Старший лейтенант по тревоге взлетел из Кольцово, чтобы перехватить шпионский U-2. Уральские ракетчики приняли истребитель Сафронова за вражеский объект и сбили его, другая ракета попала в нужную цель — самолет Пауэрса.

О поимке американского шпиона дегтярцы, как и все советские люди, вскоре узнали из сообщения ТАСС. А вот судьба Сафронова десятилетиями оставалась государственной тайной. На все детали операции «Перехват» наложили гриф «совершенно секретно». И даже за обсуждение на кухне инцидента можно было угодить в кабинеты спецслужб.

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— Я тогда работал шахтером, в забое с ребятами говорили о погибшем летчике. Поднимаюсь на поверхность, а меня, не дав умыться, сразу в КГБ потащили на беседу о патриотизме. Потом три месяца контролировали, — вспоминал житель Дегтярска Владимир Плащенко.

За годы секретности эта история превратилась в легенду о безымянном герое, ценой своей жизни спасшем город и сотни людей.

— По воспоминаниям очевидцев, такое забыть нельзя. Казалось, истребитель пикирует прямо на центральную улицу, по которой шла демонстрация. Но горящая машина внезапно выровнялась: пилот пытался увести ее подальше от жилых кварталов, — описала нам события того рокового Первомая руководитель дегтярского музея Татьяна Тимонина. — Люди побросали плакаты и побежали за дымящимся самолетом.

Истребитель сумел дотянуть до березовой рощи на окраине и носом врезался в землю, оставив воронку в десятки метров. Рядом с ней подбежавшие к месту крушения увидели окровавленного летчика, висящего на стропах парашюта. Подоспевшие военные оцепили территорию и удалили свидетелей.

Только в начале двухтысячных годов благодаря настойчивости дегтярских краеведов, а также родных и сослуживцев героя были рассекречены обстоятельства гибели Сергея Сафронова. На центральной аллее города, где проходят демонстрации и народные шествия, установили памятник старшему лейтенанту. На его открытие приезжала ныне покойная вдова летчика Анна Сафронова. Она передала местному музею личные вещи мужа: мундир, планшет пилота, шлемофон — и выразила уральцам признательность за поддержку, благодаря которой она перестала быть вдовой засекреченного героя.

По следам отца

К этому памятнику Пауэрс-младший во время визита в Дегтярск возложил цветы. Красные гвоздики, по его словам, искренняя дань памяти летчику, защищавшему родину. Ведь у холодной войны тех времен тоже есть жертвы. Жертвой противостояния держав Пауэрс считает и своего отца, сбитого в уральском небе: он тоже был военным и выполнял приказ.

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— Я приехал для того, чтобы пройти по трагическому пути отца и познакомиться с как можно большим количеством людей, которые его знали, — заявил журналистам в екатеринбургском аэропорту Кольцово Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший. И тут же отправился на окраину небольшой деревни Поварня, где, по ставшим уже хрестоматийными данным, 1 мая 1960 года рухнул в капустное поле американский U-2.

Сам Пауэрс на высоте 10 километров сумел катапультироваться. После приземления лазутчика повязали прибежавшие из села мужики и передали сотрудникам КГБ.

В Америке плохо знают не только историю сбитого Пауэрса, но и весь послевоенный период отношений между США и СССР.

Ни одного участника тех событий Пауэрс-младший не встретил. Более того, с огорчением узнал, что на месте жесткой посадки уже и поля-то никакого нет: оно застраивается коттеджами. Зато окунуться в эпоху СССР американцу удалось в соседнем селе Чудово, где местные жители создали народный музей. Уральские краеведы добыли через военных списанную ракету класса «земля-воздух» ЗРК С-75 и учебный МИГ-19. Сын шпиона не уставал делать рядом с ними селфи, а директор музея Виктор Овчинников показывал гостю, где находится Америка.

Как признался уральцам Гэри, деятельность отца и для него самого долгое время была тайной. Тот всегда называл себя только пилотом. В 8 лет Пауэрс-младший узнал, что отец работал в ЦРУ, а потом нашел информацию о нем в энциклопедии.

— Мама простыми словами рассказала, что произошло с отцом, я сказал «хорошо» и пошел играть, — вспоминает Гэри.

В 1977 году Пауэрс-старший погиб при крушении вертолета, и только тогда, по словам сына, он начал понимать, что не у каждого мальчика папа летал над Советским Союзом, был сбит и сидел в тюрьме.

Небо на замке

Еще одно открытие поразило Гэри: в самой Америке люди плохо знают не только историю сбитого Пауэрса, но и весь послевоенный период отношений между США и СССР. Поэтому сын разведчика создал музей холодной войны, написал несколько книг и выступает с лекциями в школах. Чтобы противостояние на повторилось. Ведь наши страны были союзниками во Второй мировой войне, и, несмотря на противоречия, важно продолжать сотрудничество.

На Урале Пауэрс-младший помимо места падения посетил четыре музея, где детально изучил события того майского дня, рассмотрел обломки U-2, фотографии отравленной иглы, которой американский шпион должен был убить себя в случае захвата. Кстати, после обмена на советского разведчика Пауэрса на родине встретили холодно: обвиняли в трусости за то, что он не совершил самоубийство.

Впрочем, по мнению некоторых историков, в успешном исходе операции по перехвату шпиона были заинтересованы некие политические силы в США. Дескать, они «слили» информацию о полете U-2, и самолет, не доступный для радаров, засекли и сумели сбить. Версия спорная. Тем не менее первомайский перехват действительно стал переломным моментом в создании эффективной системы ПВО. Благодаря сведениям, полученным после захвата Пауэрса, небо над Советским Союзом, куда американские крылатые разведчики летали без страха, оказалось закрытым для шпионов. А секретные снимки, вроде тех, что Пауэрс-младший подарил дегтярцам, — историческими артефактами.

Справка «РГ».

Пилотируемый Пауэрсом U-2 пересек Государственную границу СССР в 5.36 по московскому времени 1 мая 1960 года в двадцати километрах юго-восточнее города Кировабада Таджикской ССР на высоте 20 км. В 8.53 под Свердловском самолет был сбит ракетами класса «земля-воздух» из ЗРК С-75. После ареста Пауэрс провел 21 месяц во Владимирском централе. В 1962 году вернулся в США после обмена на советского разведчика полковника Рудольфа Абеля.