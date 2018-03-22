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11:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мартовские снегопады вернулись на Средний Урал

Готовьте лопаты.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: УралИнформБюро

22 марта 2018 года в Свердловскую область после небольшой передышки вернулись снегопады. Осадки будут идти ближайшие три дня, причем основная порция придется на первый из них. К вечеру порывы северного ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы. На дорогах гололедица в виде снежного наката, снизится видимость на трассах. Поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Днем 22—23 марта воздух прогреется до минус 5−9 градусов. 24 марта потеплеет до нуля. При этом по ночам в низинах и горных районах еще возможны 23-градусные морозы.

В Екатеринбурге тоже будет снежно и ветрено, но относительно тепло. Днем в четверг и пятницу столбики термометров опустятся лишь до минус 3−5 градусов. В субботу синоптики сулят плюс 1. По ночам — до минус 14.

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