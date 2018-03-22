Мартовские снегопады вернулись на Средний Урал
Готовьте лопаты.
Готовьте лопаты.
22 марта 2018 года в Свердловскую область после небольшой передышки вернулись снегопады. Осадки будут идти ближайшие три дня, причем основная порция придется на первый из них. К вечеру порывы северного ветра усилятся до 18 метров в секунду.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, в отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы. На дорогах гололедица в виде снежного наката, снизится видимость на трассах. Поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.
Днем
В Екатеринбурге тоже будет снежно и ветрено, но относительно тепло. Днем в четверг и пятницу столбики термометров опустятся лишь до минус 3−5 градусов. В субботу синоптики сулят плюс 1. По ночам — до минус 14.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.