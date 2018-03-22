Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Хабаровский край

Вакцина от клещевого энцефалита поступила в регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Иммунизация взрослого населения стартует со следующей недели. По словам главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями краевого минздрава Анны Кузнецовой, уже завтра вакцину доставят в медицинские учреждения края.

— Вакцина прибыла в регион в достаточном количестве — более 80 тысяч доз, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Анна Кузнецова. — Пройти иммунизацию можно в поликлиниках по месту жительства. Сезон клещей не за горами, поэтому тем, кто собирается выходить в лес, на дачные участки в начале мая, рекомендуем получить вакцину как можно раньше, поскольку интервал между первой и второй прививкой составляет две недели. Ещё две недели необходимо выждать перед выходом на потенциально опасную территорию после вакцинации. Иначе эффект не гарантирован.

Также врач отметила, что современная вакцина обладает накопительным эффектом, формирует иммунитет к клещевому энцефалиту на три года.

— Если в позапрошлом году человек получил две прививки, а в прошлом году хотя бы одну, в дальнейшем можно прививаться раз в три года, — добавила Анна Кузнецова.