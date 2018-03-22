Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Хабаровский край
Иммунизация начнётся на следующей неделе.
Иммунизация начнётся на следующей неделе.
Вакцина от клещевого энцефалита поступила в регион, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Иммунизация взрослого населения стартует со следующей недели. По словам главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями краевого минздрава Анны Кузнецовой, уже завтра вакцину доставят в медицинские учреждения края.
— Вакцина прибыла в регион в достаточном количестве — более 80 тысяч доз, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Анна Кузнецова. — Пройти иммунизацию можно в поликлиниках по месту жительства. Сезон клещей не за горами, поэтому тем, кто собирается выходить в лес, на дачные участки в начале мая, рекомендуем получить вакцину как можно раньше, поскольку интервал между первой и второй прививкой составляет две недели. Ещё две недели необходимо выждать перед выходом на потенциально опасную территорию после вакцинации. Иначе эффект не гарантирован.
— Если в позапрошлом году человек получил две прививки, а в прошлом году хотя бы одну, в дальнейшем можно прививаться раз в три года, — добавила Анна Кузнецова.
Напомним, что вакцина от клещевого энцефалита для взрослого населения поступила в Хабаровский край с задержкой, которая возникла
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