Борис Кубай рассказал, как выиграл миллион
«На усы» главному синоптику Приморья спорить не приходилось.
«На усы» главному синоптику Приморья спорить не приходилось.
Всего один верный прогноз Бориса Кубая помог ему заработать миллион рублей за день. Секрет своего успеха главный синоптик Приморья рассказал журналистам 22 марта во время
По словам Бориса Викторовича, «на усы» он ни разу не спорил, однако спорил на деньги. Пару лет назад он мог проиграть миллион рублей:
«Однажды мне пришлось поспорить на прогноз погоды, когда один должник, а именно генеральный директор компании, задолжал нам миллион за несколько лет.
«Я предложил заключить пари: тот, кто неверно определит погоду на завтра — проиграл. И вот тогда нам принесли карты, показания спутников и много всего прочего. Мой оппонент изучил всю предоставленную информацию и предсказал снег, на что я ответил обратное — снега не будет. В общем, мне пришлось поспорить на миллион, а должнику пришлось его отдать», — рассказал о своей победе начальник «Примгидромета».
К слову, к прогнозам главного синоптика края всегда прислушиваются жители Приморья. Например, перед Международным женским днём Кубай сделал точный прогноз о серьёзном снегопаде.
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