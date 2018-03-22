Борис Кубай рассказал, как выиграл миллион

Источник: Восток Медиа

Всего один верный прогноз Бориса Кубая помог ему заработать миллион рублей за день. Секрет своего успеха главный синоптик Приморья рассказал журналистам 22 марта во время пресс-конференции в преддверии Всемирного метеорологического дня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Бориса Викторовича, «на усы» он ни разу не спорил, однако спорил на деньги. Пару лет назад он мог проиграть миллион рублей:

«Однажды мне пришлось поспорить на прогноз погоды, когда один должник, а именно генеральный директор компании, задолжал нам миллион за несколько лет. Во-первых, эти деньги были очень нужны, а во-вторых, иначе бы никак не получилось», — рассказывает метеоролог.

Он отметил, что его оппонент заключил с «Примгидрометом» договор, по которому был обязан выплачивать определённую сумму, однако из-за неких финансовых неурядиц не делал этого. Более того, участник спора заявил, что может без профессиональных синоптиков предсказывать точную погоду, поэтому не нуждается в прогнозах от гидрометцентра Приморья.

«Я предложил заключить пари: тот, кто неверно определит погоду на завтра — проиграл. И вот тогда нам принесли карты, показания спутников и много всего прочего. Мой оппонент изучил всю предоставленную информацию и предсказал снег, на что я ответил обратное — снега не будет. В общем, мне пришлось поспорить на миллион, а должнику пришлось его отдать», — рассказал о своей победе начальник «Примгидромета».