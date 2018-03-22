ИРНИТУ и Шаньдунский Инцайский университет обсудили направления сотрудничества

На базе Шаньдунского Инцайского университета в Китае планируется создать консультационный центр ИРНИТУ, отвечающий за консультацию и помощь в сборе документов китайских студентов, заинтересованных в сетевом образовании в ИРНИТУ. На встрече с китайскими коллегами — ректором Шаньдунского университета Лю Цуньган и менеджером проектов Лю Ядун — ректор Михаил Корняков подчеркнул, что для ИРНИТУ очень важна кооперация с китайскими вузами. Эффективное международное сотрудничество обеспечивает качественное обучение, развитие научных исследований и создание инновационных разработок.
«В нашем вузе, который имеет статус Национального исследовательского, учится 17 тысяч студентов. Поскольку Иркутский технический университет располагается рядом со знаменитым озером Байкал, мы особое внимание уделяем направлениям, связанным с экологией, “зелеными” технологиями. Кроме того, на территориях, где действуют особые законы по охране природы, возникает много и экономических вопросов, которые нужно уметь грамотно решать. В ИРНИТУ создан Байкальский институт БРИКС, где все эти темы будут широко представлены. Мы стремимся активно привлекать иностранных студентов, и будем рады видеть у нас китайских ребят. С другой стороны, наш регион является крупным промышленным центром. Например, университет активно сотрудничает с Иркутским авиационным заводом. Мы совместно работали по подготовке к производству и запуску нового пассажирского самолета МС- 21. Наш вуз разрабатывал высокопроизводительные технологии изготовления авиационных деталей. ИРНИТУ и авиазавод запатентовали ряд полезных моделей, инструментов и программ для ЭВМ, которые используются при производстве нового лайнера. ИРНИТУ заинтересован в развитии проектной и индивидуальной траектории обучения студентов. Мы стараемся активно привлекать молодых ученых, студентов к инновационной деятельности, предпринимательству», — рассказал ректор Михаил Корняков.
Ректор Лю поблагодарил руководство ИРНИТУ за предоставленную возможность оценить красоту пейзажей побережья озера Байкал. Он представил свой вуз иркутским коллегам и поделился впечатлениями от посещения научно-исследовательских лабораторий Технопарка ИРНИТУ.
«Я очень рад, что наши вузы очень похожи по своей структуре. В нашем университете самые популярные специальности связаны с информационными технологиями и международным бизнесом. В ходе экскурсии, организованной в ИРНИТУ, нас впечатлила лаборатория, где исследуются вода и почва. Для Китая это тоже весьма важная задача. Мы увидели, что иркутские преподавали и студенты очень жизнерадостные и талантливые, они любят работать и учиться. Мы хотели бы перенять у вас важный опыт сотрудничества с крупными компаниями. Это взаимодействие очень помогает в обучении студентов и дальнейшем трудоустройстве выпускников. Вы воспитываете студентов, которые могут стать инженерами на предприятиях, или продолжить научные исследования. Мы уже давно работаем с вузами Республики Корея, Японии, Тайланда и США. Планируем развивать партнерство с российскими университетами. Надеемся, что взаимодействие с Байкальским институтом БРИКС в ИРНИТУ будет успешным. Мы будем способствовать тому, чтобы наша молодежь приезжала учиться в Иркутск», — подчеркнул Лю Цуньган.
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