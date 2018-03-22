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17:11 (мск), источник: Клопс.ru

Полторы тонны свежей рыбы, концерт и мастер-классы: в Светлогорске пройдёт «Праздник корюшки»

В Светлогорске на площади перед «Янтарь-холлом» 7 апреля пройдёт «Праздник корюшки». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

Начнётся мероприятие в 11:00. Рестораны и стритфуд-проекты приготовят для праздника полторы тонны свежей корюшки. Гости также смогут попробовать рыбу, приготовленную командой театра эстрады.

Во время гастрономической ярмарки учреждение культуры проведёт совместную акцию с благотворительным детским Центром «Верю в чудо». Участников мероприятия ждёт развлекательная программа, зона с мастер-классами, розыгрыши призов и выступления приглашённых артистов.

Программа «Праздника корюшки»:

13.30 — 13.50 — открытие праздничной программы.

13.50 — 14.30 — выступление группы Konig Brass Band.

14.40 — 15.00 — выступление коллектива «Россичи».

15.00 — 16.00 — благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо», корюшка от «Янтарь-холл».

15.30 — 16.10 — выступление группы Night Call.

Ранее светлогорский «Праздник корюшки» вошёл в тройку лучших гастрономических событий марта в России.

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