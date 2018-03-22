Полторы тонны свежей рыбы, концерт и мастер-классы: в Светлогорске пройдёт «Праздник корюшки»
В Светлогорске на площади перед «Янтарь-холлом» 7 апреля пройдёт «Праздник корюшки». Об этом сообщает
В Светлогорске на площади перед «Янтарь-холлом» 7 апреля пройдёт «Праздник корюшки». Об этом сообщает
Начнётся мероприятие в 11:00. Рестораны и
Во время гастрономической ярмарки учреждение культуры проведёт совместную акцию с благотворительным детским Центром «Верю в чудо». Участников мероприятия ждёт развлекательная программа, зона с
Программа «Праздника корюшки»:
13.30 — 13.50 — открытие праздничной программы.
13.50 — 14.30 — выступление группы Konig Brass Band.
14.40 — 15.00 — выступление коллектива «Россичи».
15.00 — 16.00 — благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо», корюшка от «Янтарь-холл».
15.30 — 16.10 — выступление группы Night Call.
Ранее светлогорский «Праздник корюшки» вошёл в тройку лучших гастрономических событий марта в России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.