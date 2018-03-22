Нет продуктов, чтобы праздновать Наурыз: Мать семерых детей из Астаны

Источник: Newtimes.kz

Мы уже писали о 35-летней Ульяне Шиловской и ее детях. Она лишилась возможности получать адресную социальную помощь. В итоге семья живет на пособие в 15 тыс. тенге и небольшие заработки Ульяны.

«Отказ в материнском пособии — самое худшее, что могло случиться. Я получала 67 тыс. тенге, на эти деньги я могла покрывать аренду жилья, покупать детям белье по надобности. Акимат требовал справку о том, что моя старшая дочь учится на платной основе в колледже. Но этот документ в учебном заведении не выдали. Сказали, что не могут. В итоге в адресной социальной помощи нам отказали», — рассказывает Ульяна.

Собеседница говорит, что хватается за любую работу. Но этих денег еле хватает.

«Я берусь за любой калым. Сейчас у нас долг за квартиру, за январь только недавно погасила. Теперь остались февраль и март, еще нужно 104 тыс. тенге отдать. Благо хозяин снизил аренду с 65 тыс. до 52 тыс. тенге», — радуется женщина.

На вопрос, как семейство планирует отпраздновать Наурыз, женщина долго молчала.

«Я купила два килограмма муки, чтобы напечь баурсаки. Взяла окорочка, две штуки, хотим бешбармак сделать. Денег на мясо нет. Мы и в обычные дни не позволяем себе мясо. Конины, говядины в нашем доме не было практически никогда. Из сладостей у нас только печенье», — с дрожью в голосе перечислила праздничное меню собеседница.