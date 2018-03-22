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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Пользователи сети нашли красоту в алкоголизме Киану Ривза

В Twitter набирает популярность аккаунт keanu doing things (Киану делает всякое), публикующий фото актера Киану Ривза, на которых он занимается повседневными непримечательными делами.

На большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными. Одним из самых популярных оказался твит под названием «Киану Ривз пьет “Корону” и ощущает экзистенциальный кризис». Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.

Пользователям также приглянулся пост, посвященный распитию Ривзом вина и последующего недолгого сна под столом.

Администраторы аккаунта относятся к нему с юмором: так, в день, когда количество подписчиков достигло отметки в 50 тысяч, они опубликовали подборку распития Ривзом бутылки шампанского.

Аккаунт существует менее трех недель и насчитывает почти 74 тысяч подписчиков. Юзеры нечасто комментируют посты, ограничиваясь в основном комплиментами в адрес Ривза или шутками-мемами.

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