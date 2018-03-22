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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Юбилейный год. Историк — о вехах, находках и поводах для гордости

Область уже отпраздновала 75-летие.

Кемерово и Новокузнецк готовятся отметить круглые даты. Что значат наши 100-летние и 400-летние юбилеи в масштабах страны? Имеют ли реальную ценность найденная недавно кемеровская брусчатка и однотипные трёхэтажки Соцгорода? И что ждёт нас после юбилеев? На вопросы об историческом наследии области журналисту «АиФ в Кузбассе» ответил историк Пётр Лизогуб.

Статус или старость?

Анна Иванова, «АиФ в Кузбассе»: В 2018 г. отмечаем 400-летие Новокузнецка, 100-летие Кемерова, 75-летие области. Пётр Петрович, насколько значимы эти юбилеи в масштабах страны?

Пётр Лизогуб

Пётр Лизогуб: Поскольку Кемеровская область — субъект РФ, то в масштабах страны юбилей области видится более значимым. Однако нужно помнить, что относительно Новокузнецка есть Постановление Президента РФ о праздновании юбилейной даты на федеральном уровне. То есть это не рядовое событие. Это придаёт нам гордость за то, что Новокузнецк не остался на периферии магистрального пути развития страны, всё-таки ему придаётся солидное значение. В масштабах области мне как патриоту интереснее и значимее юбилей Новокузнецка. Тем не менее отдаю дань уважения и нашим старшим коллегам по статусу — г. Кемерово, который будет отмечать вековой юбилей.

В Кузбассе как юбилей отмечается каждая пятилетка, начиная, наверное, с 50 лет. А 400-летие — всё же не пятилетка, поэтому к нему отношение у нас более трепетное, историчное. Потомки будут обращаться к тому, что было сделано именно в этот юбилейный год.

— Дербент отпраздновал 2 тыс. лет, Казань — 1 тыс. Москва готовится к 900-летию. Не выглядят ли наши юбилеи мелкими на фоне этих «аксакалов»?

— Конечно, если брать всю Россию, то есть города с более древней историей. А если брать Сибирь, то в Западной Сибири Новокузнецк — один из старейших городов, а в Восточной Сибири он и вовсе «старший брат». То есть Красноярск, Енисейск и другие города, которые расположены восточнее Новокузнецка, появились позже. Если тягаться возрастом, то Новокузнецк в Сибири выглядит очень солидно, уступая Томску лишь 14 лет. А Алтай и вовсе наше «детище», поскольку его освоение велось со стороны кузнецких земель.

Чем Москве интересны?

— Михаил Фёдорович Романов 400 лет назад распорядился основать Кузнецк. Что давало федеральному центру появление Кузнецка?

— Причина появления Кузнецка, как и многих сибирских городов, была весьма прагматична — получение налогов в виде пушнины. С конца XVI в. Москва отправляла служилых людей в Сибирь «объясачивать» местное население (то есть облагать налогом — ясаком). Если провести историческую параллель, то мы и сегодня интересуем Москву сырьевыми природными ресурсами, правда, тогда — восполнимыми, а сейчас — невосполнимыми полезными ископаемыми.

Но поскольку освоение Сибири шло не на пустых местах, то возникали конфликты с другими народами, которые считали себя хозяевами сибирских земель. Поэтому возникавшие сибирские города были не просто пушными факториями, но и военными форпостами. В истории Кузнецка первое столетие (до 20-х гг. XVIII в.) — это история города-воина, пограничного города. Но и спустя много десятков лет, к концу XVIII в., вновь появилась опасность военного столкновения. На этот раз с более организованным потенциальным противником — Китайской империей. Этим было вызвано строительство Кузнецкой крепости. То есть военная роль Кузнецка не ушла в прошлое, оставалась важным фактором развития города. Город был одним из важных форпостов, на которых строилась российская государственность.

— А чего ждала Москва от появления Кемерова на карте страны?

— Кемерово как деревня существовал гораздо более 100 лет, его появление связано с общим процессом колонизации Сибири. Деревни Кемерово и Щеглово, из которых выросла будущая столица Кузбасса, — одни из тех деревень, которых тысячи в Сибири. Думаю, что большую заслугу в их развитии сыграло АО «Копикуз», возникшее в 1912 г. и развернувшее масштабное строительство коксохимического комбината в районе деревни Кемерово. Определённую роль сыграли географические факторы — близость Томи, Транссиба. Это дало экономический импульс развитию всего района. И уже на первом губернском народном собрании в мае 1917 г. поднимался вопрос о том, чтобы из ряда северных волостей Кузнецкого уезда сформировать Щегловский уезд.

Ценны находки?

— Год основания Казани установили по найденной на раскопках монете. Может ли произойти нечто подобное с Новокузнецком: раскопают что-нибудь и вдруг окажется, что город гораздо старше?

— Есть версии, выводящие основание Кузнецка чуть раньше, например, с 1608—1610 гг. — первых походов казаков в верховья Томи. Но в исторической науке, как правило, если есть государственный документ верховной власти об образовании города, то он является отправной точкой. А в отношении Кузнецка такой указ есть, подписан Михаилом Романовым в 1617 г. Выполняя этот указ, служилые люди под руководством Евстафия Харламова пошли из Томска основывать острог. Но они вышли поздно осенью, опоздали с навигацией, на середине пути заложили зимник, поэтому острог был построен не в 1617-м, а в 1618 г. Ранней весной казаки начали строительство, но, поскольку деревья были непросушенные, острог быстро гнил, и через 20 лет практически ничего не осталось. Это нам сейчас кажется, что наши предки были мудрейшими людьми, которые строили на века. Однако документы бесстрастно констатируют: строили, как и сейчас, зачастую спешно, без должной подготовки, игнорируя природные факторы и технологии.

— А чем ценен Соцгород в Новокузнецке? Какое архитектурное значение имеют однотипные жилые дома? И какое будущее у этого уже нашумевшего проекта?

— Это уникальный объект, памятник эпохи. В Новокузнецке он сохранился в наиболее крупном виде из тех, что когда-то существовали в СССР и Европе. Здания построены по проекту Эрнста Мая, в самом начале 1930-х гг. Действительно, если взять их в отдельности, то ничего интересного в архитектурном плане они не представляют, скорее, прагматизм, функционализм, экономию денежных средств, поточное строительство. Но ценны тем, что существуют в комплексе, характеризуют этап становления города, первые жилищные эксперименты, плюс мировое имя архитектора. Это интересный градостроительный объект, который претендует на постановку на учёт в ЮНЕСКО. В своё время Павел Клепиков много сделал для активизации этого проекта. И с его уходом (в 2017 г. П. Клепиков оказался под следствием. — Прим. ред.) проект потерял в динамике — уже нет того масштаба активности. Сейчас важно постараться поддерживать дома Соцгорода в должном состоянии, ремонтировать, не позволять сносить. Немецкие делегации, например, в восторге от этого места, мечтают о таком у себя на родине. У них есть отдельные посёлки, а тут в центре города анклав, вписавшийся в городское пространство.

Поймать кураж!

— Что будет после юбилея? Станет ли юбилейный 2018 год новой вехой в истории Новокузнецка, Кемерова, Кузбасса? Поменяется ли что-то в жизни горожан, в их отношении к городу, его истории?

— Придавать фундаментальное значение датам, наверное, не следует. Но любая юбилейная дата — всегда веха. И мы сами, и наши потомки будем к ней обращаться: что было сделано к 400-летию и как город стал развиваться дальше? С практической точки зрения после огромного душевного и материального подъёма произойдёт спад. А дальше будем жить в хорошем рабочем режиме. Думаю, нужно поймать кураж. Юбилей интересен тем, что даёт возможность остановиться и подвести итоги. Недавно в фонды краеведческого музея передали ордена Новокузнецка. Если бы это произошло в 90-е годы, этим советским наградам, скорее всего, не придали бы должного значения. Тогда отношение к советскому периоду было пренебрежительным. Сейчас мы стали мудрее, понимаем, что от заслуг Новокузнецка нельзя отмахнуться, это труд наших отцов и дедов. Юбилей даёт возможность понять роль города в истории страны, узнать о его достижениях. Это осознание должно помочь понять, зачем мы живём, работаем, что мы оставим своим детям, увидеть в перспективе город достойный, комфортный для жилья, чтобы и в дальнейшем он был впереди планеты всей. В истории Новокузнецка много событий с эпитетами «первый», «самый»: первый трамвай, первое здание звукового театра, крупнейший за Уралом металлургический комбинат… После юбилея эти эпитеты останутся, придадут нам силу, чтобы мы и наши потомки насыщали историю новыми эпитетами.

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