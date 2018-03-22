Большинство приморцев хотят вернуть школьную форму

Так, за введение единой школьной формы проголосовали в Дальнереченском, Хасанском муниципальном районе, а также в Большом Камне, Находке и Дальнегорске. А в Михайловском районе проголосовали против такой инициативы. Однако, в этом муниципалитете согласны с введением единой спортивной формы с нового учебного года — почти 79% ответили положительно.
По словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Татьяны Хмель, более 200 средних школ из 12 муниципалитетов региона приняли участие в «Школьном референдуме», голосование прошло в Дальнереченском, Пожарском, Михайловском, Ольгинском, Хасанском районах, а также в Спасске-Дальнем, Большом Камне, Лесозаводске, Дальнегорске, Находке, Уссурийске и Владивостоке.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.