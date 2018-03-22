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09:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Большинство приморцев хотят вернуть школьную форму

Голосование по волнующим школы и родителей школьников вопросам прошло в муниципалитетах края 18 марта. В рамках проекта «Школьный референдум» более 120 тысяч человек высказали свое мнение по спорным темам, связанным с обучением детей, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Так, за введение единой школьной формы проголосовали в Дальнереченском, Хасанском муниципальном районе, а также в Большом Камне, Находке и Дальнегорске. А в Михайловском районе проголосовали против такой инициативы. Однако, в этом муниципалитете согласны с введением единой спортивной формы с нового учебного года — почти 79% ответили положительно.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Татьяны Хмель, более 200 средних школ из 12 муниципалитетов региона приняли участие в «Школьном референдуме», голосование прошло в Дальнереченском, Пожарском, Михайловском, Ольгинском, Хасанском районах, а также в Спасске-Дальнем, Большом Камне, Лесозаводске, Дальнегорске, Находке, Уссурийске и Владивостоке.

Михаил Грач.

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