Большинство приморцев хотят вернуть школьную форму

Так, за введение единой школьной формы проголосовали в Дальнереченском, Хасанском муниципальном районе, а также в Большом Камне, Находке и Дальнегорске. А в Михайловском районе проголосовали против такой инициативы. Однако, в этом муниципалитете согласны с введением единой спортивной формы с нового учебного года — почти 79% ответили положительно.