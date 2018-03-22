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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Столица готовится к весеннему половодью. Чтобы выяснить, не обернется ли рекордный снегопад потопом, РИА Новости отправилось на Истринское водохранилище, где в канун Всемирного дня воды специалисты «Мосводоканала» провели замеры снега и определили, сколько в нем воды.

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Источник: РИА "Новости"

Сколько воды в сугробах

На весеннее половодье влияют несколько факторов — высота снежного покрова, содержание воды в снеге, а также погода. В районе водохранилищ, откуда вода поступает в Москву, каждые десять дней проводят «снегомерные съемки».

Это делается для того, чтобы определить запас воды в снеге на водосборной территории каждого водохранилища и подготовиться к приему талой воды.
Александр Карпушенко
начальник отдела водоисточников Управления водоснабжения «Мосводоканала»

«На сегодняшний день запасы снега на водосборных территориях, за которые отвечает Мосводоканал, находятся на уровне 90−112 миллиметров, что соответствует норме, — продолжает он. — Никакого сверхзавала нет. Если говорить об объеме, то это порядка 350 миллионов кубометров».

Табличка, запрещающая проход на Истринское водохранилище | Источник: РИА "Новости"

Однако это не означает, что коммунальным службам можно расслабиться: работа по подготовке к половодью ведется, и ее еще много.

«Чтобы принять весь этот сток, “Мосводоканал” с января выполняет плавную сработку водохранилища (небольшой плавный сброс воды. — Прим. ред.). На сегодняшний день свободная емкость водохранилища — 336 миллионов кубов. То есть мы практически весь сток сможем принять без серьезных сбросов».

Сама снегосъемка происходит следующим образом. Специалисты на снегоходе объезжают водохранилище и замеряют высоту снежного покрова простой линейкой, а с помощью снегомера устанавливают количество воды в нем. Для этого снегом заполняют специальную трубку, взвешивают его и путем нехитрых арифметических операций вычисляют плотность.

Сотрудники АО "Мосводоканал" измеряют количество снега на Истринском водохранилище | Источник: РИА "Новости"

«Плотность снега в этом году низкая, менялась от 0,13 до 0,38 граммов на сантиметр кубический», — комментирует инженер-гидролог Истринского гидротехнического узла Галина Тямина.

Дело за погодой

Таким образом, запасы воды в снеге опасений у специалистов не вызывают. Однако свою роль еще может сыграть погода.

У нас есть такое понятие, как «дружное» половодье. Это когда температура воздуха резко повышается, происходит обильное снеготаяние, и сток формируется очень быстро. Другое дело — растянутое, плавное половодье: днем — небольшой плюс, ночью — небольшой минус. Это сдерживает развитие половодья.
Александр Карпушенко

На сегодняшний день, по данным Росгидрометцентра, никакого резкого потепления не предвидится, а к выходным, наоборот, ожидается похолодание до минус 15, отметил он.

Шлюзы на Истринском водохранилище | Источник: РИА "Новости"

«Днем идет небольшое таяние, снег осаживается и уплотняется. Высота его по водосборам водохранилища 47−52 сантиметров. Поэтому пока ничего сверхъестественного», — говорит Карпушенко.

По его словам, половодье 2018-го будет больше всего похоже на 2010-й. Тогда все прошло спокойно. Однако точно прогнозировать погоду на месяц вперед пока не научился никто, и весна еще может удивить.

«Возьмем 2013 год. К началу марта, когда Росгидромет выпустил прогноз о половодье, норма содержания воды в снеге была, как и сейчас. Но буквально за десять дней выпала вторая норма снега. И тогда половодье было серьезным: много подтопленных территорий по Московской области, некоторые набережные оказались подтопленными в Москве», — вспоминает он.

Чистота под контролем

«Мосводоканал» готовится к безаварийному пропуску половодья, проверяется механическое и энергетическое оборудование, личный состав, системы оповещения населения. На случай катаклизма есть 260 единиц техники, которую бросят на ликвидацию последствий подтоплений. Общая мощность насосов 50 тысяч кубометров в час.

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Параллельно весной усиливается контроль за качеством воды. «Мосводоканал» уже направил в администрации всех поселений Московской области, находящихся вблизи санитарных зон водохранилищ, сообщения о необходимости следить за предприятиями — потенциальными источниками загрязнения.

«Контроль за качеством воды у нас постоянный, ежедневный, в течение всего года, — рассказывает начальник инспекции зон санитарной охраны Истринского гидроузла Валерий Зверев. — В период половодья, если мы чувствуем ухудшение качества воды, может вводиться двойной или тройной контроль».

Сотрудники АО "Мосводоканал" набирают воду для определения качества чистоты на Истринском водохранилище | Источник: РИА "Новости"

Забор воды происходит через лунку, с поверхности и со дна, чтобы получить максимально точные данные. Образцы доставляют в лаборатории. Там проверяют гигиенические нормативы, санитарно-эпидемиологические нормативы, химические свойства воды и ее бактериологию. Задача «Мосводоканала» — контролировать качество воды от плотин водохранилищ до станций водоподготовки, где ее очищают до ГОСТа «Вода питьевая».

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