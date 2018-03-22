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09:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В регионах Сибири превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Жители Сибири стали чаще обращаться к врачам. В регионах превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Роспотребнадзор, в Новосибирской области за неделю более 23-х тысяч человек пришли к медикам за помощью с симптомами простуды.

В областном центре эпидпорог превышен почти на 20 процентов, такая же ситуация и в Иркутской области. Из-за большого количества заболевших на несколько дней на карантин закрыли пять детских садов, а также классы в 15-ти школах.

Болеют и в Кемеровской области — превышение эпидемического порога, по данным Роспотребнадзора, здесь на 26 процентов. У 80-ти пациентов диагноз «грипп».

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