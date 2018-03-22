В регионах Сибири превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
Жители Сибири стали чаще обращаться к врачам. В регионах превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.
Жители Сибири стали чаще обращаться к врачам. В регионах превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.
Как сообщает Роспотребнадзор, в Новосибирской области за неделю более 23-х тысяч человек пришли к медикам за помощью с симптомами простуды.
В областном центре эпидпорог превышен почти на 20 процентов, такая же ситуация и в Иркутской области.
Болеют и в Кемеровской области — превышение эпидемического порога, по данным Роспотребнадзора, здесь на 26 процентов. У 80-ти пациентов диагноз «грипп».
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