В регионах Сибири превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Роспотребнадзор, в Новосибирской области за неделю более 23-х тысяч человек пришли к медикам за помощью с симптомами простуды.

В областном центре эпидпорог превышен почти на 20 процентов, такая же ситуация и в Иркутской области. Из-за большого количества заболевших на несколько дней на карантин закрыли пять детских садов, а также классы в 15-ти школах.