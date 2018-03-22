Дипломы каких специальностей запретили выдавать НГТУ — подробности

Между физиками и лириками Рособрнадзор выбирал недолго. Теперь будущим журналистам и юристам вуз должен вернуть деньги за обучение, либо решать вопрос с массовым переводом студентов на другие специальности.

О том, что прославленный новосибирский вуз практически лишился девяти учебных направлений, студенты узнали не в деканатах и не от преподавателей. Это сегодня главная тема и в общежитиях, и в учебных корпусах.

«Буквально вчера мы узнали, что отозвали аккредитацию нашего факультета», — говорят студенты.

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Очередную проверку НГТУ проходил в январе этого года. В результате Рособрнадзор отказал в госаккредитации по обучению таким специальностям, как «Сервис и туризм», «Экономика и управление», «Журналистика» и «Юриспруденция».

В пятой аудитории пятого корпуса НГТУ прошло собрание со студентами юридического факультета. Руководство университета пыталось объяснить ситуацию, рассказать, что ждет дальше студентов, какие у них есть варианты, куда им поступать. Журналисты ОТС хотели посмотреть, что происходит. Но реакция на телекамеры областного телевидения внутри аудитории как со стороны руководства и работников университета, так и со стороны некоторых студентов, мягко сказать, удивила. Журналистов попросили покинуть помещение.

Студентов и сотрудников университета можно понять — и те, и другие в полной растерянности. По словам ректора, контролирующие органы намеренно пытаются вытеснить непрофильные специальности из стен технического вуза.

«Мы ощущаем огромное давление со стороны контролирующих органов. И это давление непропорционально. Допустим, есть технические инженерные специальности, но более придирчивый подход к так называемым непрофильным направлениям. Наши руководители полагают, что эта подготовка переизбыточна, слишком много юристов и экономистов. Но мне кажется, что если есть спрос, то он должен быть удовлетворен. Спрос формирует само население, родители, студенты и абитуриенты», — говорит ректор НГТУ Анатолий Батаев.

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При этом вуз имеет право продолжать обучение студентов по данным направлениям. Лицензию на образование никто не отбирал. Через год университет может повторно пройти проверку. К учебе, особенно на выпускном курсе, в неаккредитованном вузе студенты относятся настороженно. Они не смогут получить дипломы государственного образца.

«Аккредитация через год, но не факт, что мы ее пройдем. Думаем, что ректорат в этом не заинтересован. Это большой риск, в следующем году появится еще больше проблем, потому что нужно будет получать диплом», — говорят студентки.

В полном неведении, по крайней мере, преподавательский состав юридического факультета. Никто ничего не разъясняет и не предлагает. Лишиться работы, говорят на кафедре, при такой ситуации — один из самых возможных вариантов развития событий.

«Учебный процесс идет, никаких распорядительных актов не было. Уйдет контингент студентов, соответственно, преподавателям не с кем будет работать. Наверное, примут решение о сокращении штата. Пока нас не уведомили о будущем», — рассказала преподаватель юридического факультета НГТУ.