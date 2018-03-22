Дипломы каких специальностей запретили выдавать НГТУ — подробности
Несколько сотен студентов НГТУ не смогут получить дипломы государственного образца. Вуз лишили аккредитации по девяти гуманитарным непрофильным направлениям.
Несколько сотен студентов НГТУ не смогут получить дипломы государственного образца. Вуз лишили аккредитации по девяти гуманитарным непрофильным направлениям.
Между физиками и лириками Рособрнадзор выбирал недолго. Теперь будущим журналистам и юристам вуз должен вернуть деньги за обучение, либо решать вопрос с массовым переводом студентов на другие специальности.
О том, что прославленный новосибирский вуз практически лишился девяти учебных направлений, студенты узнали не в деканатах и не от преподавателей. Это сегодня главная тема и в общежитиях, и в учебных корпусах.
«Буквально вчера мы узнали, что отозвали аккредитацию нашего факультета», — говорят студенты.
Очередную проверку НГТУ проходил в январе этого года. В результате Рособрнадзор отказал в госаккредитации по обучению таким специальностям, как «Сервис и туризм», «Экономика и управление», «Журналистика» и «Юриспруденция».
В пятой аудитории пятого корпуса НГТУ прошло собрание со студентами юридического факультета. Руководство университета пыталось объяснить ситуацию, рассказать, что ждет дальше студентов, какие у них есть варианты, куда им поступать. Журналисты ОТС хотели посмотреть, что происходит. Но реакция на телекамеры областного телевидения внутри аудитории как со стороны руководства и работников университета, так и со стороны некоторых студентов, мягко сказать, удивила. Журналистов попросили покинуть помещение.
Студентов и сотрудников университета можно понять — и те, и другие в полной растерянности. По словам ректора, контролирующие органы намеренно пытаются вытеснить непрофильные специальности из стен технического вуза.
«Мы ощущаем огромное давление со стороны контролирующих органов. И это давление непропорционально. Допустим, есть технические инженерные специальности, но более придирчивый подход к так называемым непрофильным направлениям. Наши руководители полагают, что эта подготовка переизбыточна, слишком много юристов и экономистов. Но мне кажется, что если есть спрос, то он должен быть удовлетворен. Спрос формирует само население, родители, студенты и абитуриенты», — говорит ректор НГТУ Анатолий Батаев.
При этом вуз имеет право продолжать обучение студентов по данным направлениям. Лицензию на образование никто не отбирал. Через год университет может повторно пройти проверку. К учебе, особенно на выпускном курсе, в неаккредитованном вузе студенты относятся настороженно. Они не смогут получить дипломы государственного образца.
«Аккредитация через год, но не факт, что мы ее пройдем. Думаем, что ректорат в этом не заинтересован. Это большой риск, в следующем году появится еще больше проблем, потому что нужно будет получать диплом», — говорят студентки.
В полном неведении, по крайней мере, преподавательский состав юридического факультета. Никто ничего не разъясняет и не предлагает. Лишиться работы, говорят на кафедре, при такой ситуации — один из самых возможных вариантов развития событий.
«Учебный процесс идет, никаких распорядительных актов не было. Уйдет контингент студентов, соответственно, преподавателям не с кем будет работать. Наверное, примут решение о сокращении штата. Пока нас не уведомили о будущем», — рассказала преподаватель юридического факультета НГТУ.
Дальнейшая судьба преподавателей, в первую очередь, студентов пока неясна. По крайней мере, НГТУ должен вернуть деньги за обучение во втором семестре тем, кто вынужден будет перейти в другой вуз. А увольнение педсостава провести по официальной схеме сокращения штата. Открытым остается вопрос организации аккредитационной экспертизы. Почему подобные проверки проводят не в конце учебного года, а в середине? Может быть, в этом случае студенты и преподаватели не так бы страдали от решений контролеров Рособрнадзора.
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