«Ведомости»: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%

Один из чиновников отметил, что решение о повышении налога окончательно не принято, другой же сказал, что «консенсус достигнут».
В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, решения будут приняты позже.
Наталья Тимаковапресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева
Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказали «Ведомостям» в комментариях, представитель Минэкономики не ответил на запрос.
Источники газеты рассказали, что Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики, однако эта идея пока не одобрена. По их словам, министерство также предложило льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие. Также, по информации «Ведомостей», в правительстве обсуждались возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, распространяющейся на продовольствие, товары для детей и лекарства.
Прошлым летом депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Они предлагали установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, чьи доходы превышают 3 млн руб., ввести повышенные ставки НДФЛ от 15% до 25%. Сейчас действует единая ставка НДФЛ — 13%. В Кремле и правительстве позднее неоднократно отмечали, что решений об изменении НДФЛ не принималось.
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