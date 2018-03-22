«Ведомости»: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%

Источник: Reuters

Один из чиновников отметил, что решение о повышении налога окончательно не принято, другой же сказал, что «консенсус достигнут».

В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, решения будут приняты позже. Наталья Тимакова пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева

Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказали «Ведомостям» в комментариях, представитель Минэкономики не ответил на запрос.

Источники газеты рассказали, что Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики, однако эта идея пока не одобрена. По их словам, министерство также предложило льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие. Также, по информации «Ведомостей», в правительстве обсуждались возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, распространяющейся на продовольствие, товары для детей и лекарства.