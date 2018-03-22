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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Ведомости»: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%

На одном из первых после выборов президента правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, знающего о повестке совещания от его участников.

Источник: Reuters

Один из чиновников отметил, что решение о повышении налога окончательно не принято, другой же сказал, что «консенсус достигнут».

В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, решения будут приняты позже.
Наталья Тимакова
пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева

Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказали «Ведомостям» в комментариях, представитель Минэкономики не ответил на запрос.

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Источники газеты рассказали, что Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики, однако эта идея пока не одобрена. По их словам, министерство также предложило льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие. Также, по информации «Ведомостей», в правительстве обсуждались возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, распространяющейся на продовольствие, товары для детей и лекарства.

Прошлым летом депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Они предлагали установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, чьи доходы превышают 3 млн руб., ввести повышенные ставки НДФЛ от 15% до 25%. Сейчас действует единая ставка НДФЛ — 13%. В Кремле и правительстве позднее неоднократно отмечали, что решений об изменении НДФЛ не принималось.

4 комментарияк этой статье
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