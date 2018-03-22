Частные дома на правобережье Красноярска спрячут за декоративными экранами

Источник: Агентство «Москва»

В Свердловском районе Красноярска вдоль гостевой трассы Универсиады установят декоративные экраны. Об этом сообщил руководитель района Игорь Титенков, который проинспектировал текущий ремонт улицы Свердловской и подъездных путей к фанпарку «Бобровый лог».

Представители департамента горхозяйства и управления дорог, инфраструктуры и благоустройства проехали на машине от здания администрации района (60 лет Октября, 46) до стелы на въезде в Красноярск. По пути они отметили участки, где требуется локальный ремонт дорожного полотна, а также остановки и светофоры, которые необходимо заменить. Особое внимание Титенков обратил на разрушение бордюров вдоль дороги по улице Свердловской.

Также чиновники выделили участки, где этим летом установят декоративные защитные экраны: в основном, это территория вдоль частного сектора, расположенного по ходу трассы и на подъездных путях к фанпарку «Бобровый лог».

«Здесь проходит гостевая трасса Универсиады. По государственной программе “Безопасные и качественные дороги” на капитальный ремонт участка от остановки “Стела” до дома № 247 по улице Свердловской выделено более 61 миллиона рублей. На остальной части трассы пройдет своевременный текущий ремонт. Все дороги должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения. Муниципалитет будет пристально наблюдать за качеством ремонта, выявлять и устранять малейшие нарушения. Наша цель — сделать улицу Свердловскую комфортной и красивой, достойной принять гостей и участников Всемирных Студенческих Игр», — пояснил Титенков.