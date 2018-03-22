В Челябинске резко упало атмосферное давление

Атмосферное давление в Челябинске утром 22 марта было на 10 позиций ниже средних многолетних показателей — по информации синоптиков, в течение дня оно продолжит падать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, в восемь утра в южноуральской столице атмосферное давление составляло 732 мм ртутного столба. «В течение дня оно понизится до 726 мм. Геомагнитное поле спокойное», — уточнили в Челябинском ЦГМС.

Напомним, среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, в городе равняется 742 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускается до 709 или повышается до 773 мм.

Перепады атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии людей с хроническими сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями. Медики советуют строго выполнять все предписания лечащих врачей.