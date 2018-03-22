Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Сакура в цвету
09:15 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске резко упало атмосферное давление

Кроме того, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за прогнозируемых сильных снегопадов.

Атмосферное давление в Челябинске утром 22 марта было на 10 позиций ниже средних многолетних показателей — по информации синоптиков, в течение дня оно продолжит падать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, в восемь утра в южноуральской столице атмосферное давление составляло 732 мм ртутного столба. «В течение дня оно понизится до 726 мм. Геомагнитное поле спокойное», — уточнили в Челябинском ЦГМС.

Напомним, среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, в городе равняется 742 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускается до 709 или повышается до 773 мм.

Перепады атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии людей с хроническими сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями. Медики советуют строго выполнять все предписания лечащих врачей.

Кроме того, по информации Гидрометцентра России, в Челябинской области сегодня действует желтый уровень опасности из-за прогнозируемых сильных снегопадов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В 2018 году на Южном Урале ожидается высокая активность клещей
В пятницу, 23 марта, челябинцы смогут бесплатно провериться на туберкулез
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Forbes назвал самые надежные банки в России
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь