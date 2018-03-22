Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Как собственный дом убивает вас
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
09:49 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В волгоградских библиотеках пройдет Неделя детской книги

Открытие состоится в пятницу, 23 марта.

Открытие пройдет в читальном зале детской библиотеке им. А. С. Пушкина. Ребят ждет более 20 мероприятий — праздники, игровые программы, турниры, литературные часы, выставки и многое другое. Праздничное открытие Всероссийской недели детской и юношеской книги состоится в 13:00.

В празднике, который состоится 23 марта в читальном зале детской библиотеке им. А. С. Пушкина, примут участие учащиеся 5 и 6 классов школ Центрального района. На открытие приглашены самые активные читатели библиотеки им. А. С. Пушкина. Гостем праздника станет коллектив театрального объединения «Рампа» МОУ ДЮЦ Волгограда, которые подарят всем участникам открытия Недели детской и юношеской книги инсценировку по произведениям Артура Гиваргизова «Перемена».

Проведение «Недели детской и юношеской книги» в библиотеках Волгограда стала уже традицией. Цель — популяризация чтения среди школьников. Всероссийская неделя детской книги, как правило, проходит в конце марта или в начале апреля. Ведь именно 2 апреля — Международный день детской книги.

Праздник был учрежден Львом Кассилем, детским писателем, в 1943 году. В годы войны Кассиль проводил встречи и чтения в школах и на предприятиях, выступал по радио и готовил очерки для публикаций в газетах и журналах. Всецело преданный литературе, он не мог не заметить, с какой жадностью прислушивались к его словам дети, из-за тягот войны практически лишенные детства. Чтобы подарить детям радость чтения и помочь маленьким читателям встретиться с Книгой, Кассиль выдвинул идею проведения Книжкиных именин. Именно это мероприятие и переродилось спустя время в Неделю детской книги. С 1944 года решено было проводить Неделю постоянно, при каждой библиотеке и книжном магазине страны.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сегодня – Международный день КВН
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Посол рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь