В волгоградских библиотеках пройдет Неделя детской книги

Открытие пройдет в читальном зале детской библиотеке им. А. С. Пушкина. Ребят ждет более 20 мероприятий — праздники, игровые программы, турниры, литературные часы, выставки и многое другое. Праздничное открытие Всероссийской недели детской и юношеской книги состоится в 13:00.

В празднике, который состоится 23 марта в читальном зале детской библиотеке им. А. С. Пушкина, примут участие учащиеся 5 и 6 классов школ Центрального района. На открытие приглашены самые активные читатели библиотеки им. А. С. Пушкина. Гостем праздника станет коллектив театрального объединения «Рампа» МОУ ДЮЦ Волгограда, которые подарят всем участникам открытия Недели детской и юношеской книги инсценировку по произведениям Артура Гиваргизова «Перемена».

Проведение «Недели детской и юношеской книги» в библиотеках Волгограда стала уже традицией. Цель — популяризация чтения среди школьников. Всероссийская неделя детской книги, как правило, проходит в конце марта или в начале апреля. Ведь именно 2 апреля — Международный день детской книги.