ГУВД: в Ташкенте не планировалось проводить салют на Навруз
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел опровергло информацию о планах по проведению в Ташкенте салюта в честь празднования Навруза.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел опровергло информацию о планах по проведению в Ташкенте салюта в честь празднования Навруза.
Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в столице 21 марта будет дан грандиозный салют. Однако он не состоялся. При этом большое число столичных жителей и гостей приехало посмотреть на него в Национальный парк Алишера Навои и другие площадки Ташкента.
Позднее те же самые издания опубликовали информацию об отмене салюта, тем самым вызвав негативную реакцию у граждан.
«Во избежание подобных ситуаций ГУВД города Ташкента убедительно просит работников СМИ проверять достоверность публикуемой информации у официальных органов власти», — отмечается в сообщении ведомства.
Представители ГУВД в своем заявлении отметили, что салют не планировался изначально и непроверенная информация, а также искаженные факты породили множество слухов и домыслов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.