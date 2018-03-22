Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Как собственный дом убивает вас
Натали показала подросшего сына
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
09:50 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД: в Ташкенте не планировалось проводить салют на Навруз

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел опровергло информацию о планах по проведению в Ташкенте салюта в честь празднования Навруза.

Источник: Podrobno.uz

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в столице 21 марта будет дан грандиозный салют. Однако он не состоялся. При этом большое число столичных жителей и гостей приехало посмотреть на него в Национальный парк Алишера Навои и другие площадки Ташкента.

Позднее те же самые издания опубликовали информацию об отмене салюта, тем самым вызвав негативную реакцию у граждан.

«Во избежание подобных ситуаций ГУВД города Ташкента убедительно просит работников СМИ проверять достоверность публикуемой информации у официальных органов власти», — отмечается в сообщении ведомства.

Представители ГУВД в своем заявлении отметили, что салют не планировался изначально и непроверенная информация, а также искаженные факты породили множество слухов и домыслов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Токио откроют узбекский торговый дом и шоу-рум
Узбекистан отправит в Китай текстиля на 2 миллиона долларов
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Посол рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь