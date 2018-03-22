ГУВД: в Ташкенте не планировалось проводить салют на Навруз

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что в столице 21 марта будет дан грандиозный салют. Однако он не состоялся. При этом большое число столичных жителей и гостей приехало посмотреть на него в Национальный парк Алишера Навои и другие площадки Ташкента.