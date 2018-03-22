Норильчанка прошла медосмотр за свой счет и заставила начальство за него заплатить

Жительница Норильска добилась компенсации расходов на медосмотр. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина устраивалась на работу во вневедомственную охрану Минэнерго России.

Будущий работодатель отправил ее на медосмотр, чтобы определить пригодность к работе. За обследование женщина отдала 6 468 рублей. Противопоказаний не обнаружили, и ее приняли на должность охранника-контролера.

Согласно закону РФ, работодатель обязан был компенсировать затраты на обследование, однако не стал этого делать.