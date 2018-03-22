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09:16 (мск), источник: VLADNEWS

Однокурсники открыли выставку во Владивостоке

На выставке представлены работы пяти живописцев.

В залах Приморского отделения Союза художников России, что на Алеутской, 14, открылась выставка «Однокурсники». И на ней действительно представлены работы художников, много лет назад учившихся на одном курсе в Дальневосточном институте искусств, сообщает РИА VladNews.

«Это трогательная и в то же время очень знаковая история, — говорит искусствовед Ольга Зотова. В 1981 году курс знаменитого дальневосточного живописца Василия Доронина окончил институт искусств. Судьбы молодых художников сложились по-разному: кто-то навсегда связал свою жизнь с искусством, кто-то ушел в бизнес… В прошлом году они встретились на юбилее однокурсника, уссурийского предпринимателя Олега Кима. И именно на этой встрече родилась идея сделать выставку показать работы разных лет, разной тематики, но созданные не просто представителями одного поколения, а одного курса, людей, которые делили в студенческие годы и сложности жизни в общежитии, и радости творческого общения».

В итоге на выставке «Однокурсники» представлены работы пяти живописцев — Сергея Бурдыкова, Натальи Калины, Олега Кима, Петра Мястовского, Николая Тимофеева. Это художники (даже Олег Ким, который по его собственным словам не так часто берет кисть в руки), обладающие индивидуальным почерком, хорошо узнаваемым в коллективных выставках. Творческая судьба каждого сложилась по-разному: Сергей Бурдыков и Петр Мястовский свободные художники, Наталья Калина много лет успешно преподает во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, Николай Тимофеев долгое время был директором Владивостокского художественного колледжа, в настоящее время преподает в нем, Олег Ким — меценат и инициатор идеи создания художественного музея в Уссурийске. Все они авторы персональных выставок, постоянные участники коллективных. Но именно в едином проекте четко просматривается лицо поколения, пришедшего в искусство в самом начале 1980-х. Искренние, веселые, полные творческих замыслов они не сломались в 1990-е, а сегодня, в эпоху новых технологий в искусстве, продолжают оставаться художниками в традиционном понимании этого слова, чей инструмент холст и кисти.
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