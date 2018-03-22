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09:51 (мск), источник: ivbg.ru

Дорожные рабочие ремонтируют пять федеральных трасс в Ленобласти

Ограничение движения транспорта вводится на пяти федеральных трассах в Ленинградской области в четверг, 22 марта. Об сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: РИА "Новости"

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;.

— км 2−3 ограничение скорости движения в Приозерск, ремонт СБО левая полоса с 8:00 до 13:00;.

— км 8−10 ограничение скорости движения в Приозерск, ремонт СБО правая полоса с 14:00 до 20:00;.

— км 19−25 ограничение скорости движения в СПБ, ямочный ремонт правая полоса с 08:00 до 20:00.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 612−614 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 34−64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 40−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.

— км 79−133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка съездов и перекрёстков мех. способом.

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