Дорожные рабочие ремонтируют пять федеральных трасс в Ленобласти
Ограничение движения транспорта вводится на пяти федеральных трассах в Ленинградской области в четверг, 22 марта. Об сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничение движения транспорта вводится на пяти федеральных трассах в Ленинградской области в четверг, 22 марта. Об сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-121 «Сортавала»
— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;.
— км 2−3 ограничение скорости движения в Приозерск, ремонт СБО левая полоса с 8:00 до 13:00;.
— км 8−10 ограничение скорости движения в Приозерск, ремонт СБО правая полоса с 14:00 до 20:00;.
— км 19−25 ограничение скорости движения в СПБ, ямочный ремонт правая полоса с 08:00 до 20:00.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 612−614 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 34−64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23
— км 40−60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно);.
— км 79−133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка съездов и перекрёстков мех. способом.
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