Две старейшие школы Красноярска готовят к капитальному ремонту
Точный объем работ и его стоимость определят во время разработки проекта.
Точный объем работ и его стоимость определят во время разработки проекта.
В Красноярске хотят закрыть на ремонт две старейшие школы. Об этом сообщили в
Реконструкцию планируют провести в школе № 47 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 30"б) и в школе № 21 (пр. Свободный, 61). В предварительный перечень работ включили усиление фундаментов, замена перекрытий, крыши, полов, оконных и дверных проёмов, инженерных коммуникаций. В школе № 21 к этому должно добавится восстановление кирпичной кладки и утепление наружных стен, ремонт трещин и деформационных швов.
Точный объем работ и его стоимость должен будет определить разработчик проектов ремонта. Его определят на торгах, которые стартуют на следующей неделе.
Школа № 21 на пр. Свободный немного моложе — ее построили в 1957 году. Ее здание украшено лепниной, которую во время ремонта планируют сохранить. При этом сама школа должна, по мнению коллектива, стать более современной. На время ремонта 522 ученика перейдут в расположенные рядом школы, но со своими педагогами.
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