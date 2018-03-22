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11:18 (мск), источник: Newslab.ru

Две старейшие школы Красноярска готовят к капитальному ремонту

Точный объем работ и его стоимость определят во время разработки проекта.

В Красноярске хотят закрыть на ремонт две старейшие школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Реконструкцию планируют провести в школе № 47 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 30"б) и в школе № 21 (пр. Свободный, 61). В предварительный перечень работ включили усиление фундаментов, замена перекрытий, крыши, полов, оконных и дверных проёмов, инженерных коммуникаций. В школе № 21 к этому должно добавится восстановление кирпичной кладки и утепление наружных стен, ремонт трещин и деформационных швов.

Точный объем работ и его стоимость должен будет определить разработчик проектов ремонта. Его определят на торгах, которые стартуют на следующей неделе.

В администрации Красноярска рассказали, что школу № 47 построили в 1936 году в деревне Ладейка, которая позднее вошла в состав Ленинского района города. В войну здесь располагался эвакогоспиталь. Позднее школу оснастили современным оборудованием, что позволило проводить в ней всесоюзные совещания директоров, слёты отличников народного просвещения и другие мероприятия. Капитальный ремонт в школе не проводился ни разу. Сейчас старое здание закрыто, а 620 учеников учатся во втором корпусе школы, на ул. Крылова, 12а.

Школа № 21 на пр. Свободный немного моложе — ее построили в 1957 году. Ее здание украшено лепниной, которую во время ремонта планируют сохранить. При этом сама школа должна, по мнению коллектива, стать более современной. На время ремонта 522 ученика перейдут в расположенные рядом школы, но со своими педагогами.

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