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11:08 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае улучшилось качество питьевой воды

Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Источник: НИА Красноярск

Краевое Управление Роспотребнадзора сообщает о том, что в нашем регионе отмечается улучшение качества воды в распределительной сети централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям безопасности и санитарно-химическим показателям.

В частности, удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 3,8% (в 2013 г.) до 2,7% (в 2015—2017 гг.) и с 22,2% (в 2013 г.) до 13,0% (в 2017 г.) соответственно.

В прошлом году за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации водопроводов возбуждено 164 дела об административных правонарушениях на общую сумму 4,566 млн. рублей, судами вынесено 4 постановления о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

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