В Красноярском крае улучшилось качество питьевой воды

Источник: НИА Красноярск

Краевое Управление Роспотребнадзора сообщает о том, что в нашем регионе отмечается улучшение качества воды в распределительной сети централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям безопасности и санитарно-химическим показателям.

В частности, удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 3,8% (в 2013 г.) до 2,7% (в 2015—2017 гг.) и с 22,2% (в 2013 г.) до 13,0% (в 2017 г.) соответственно.