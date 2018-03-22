В Красноярском крае улучшилось качество питьевой воды
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов.
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов.
Краевое Управление Роспотребнадзора сообщает о том, что в нашем регионе отмечается улучшение качества воды в распределительной сети централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям безопасности и
В частности, удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 3,8% (в 2013 г.) до 2,7% (в 2015—2017 гг.) и с 22,2% (в 2013 г.) до 13,0% (в 2017 г.) соответственно.
В прошлом году за несоблюдение требований
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