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09:43 (мск), источник: СуперОмск

Большая часть больных туберкулезом омичей живет в городе

В Омской области в 2017 году сократилась распространенность туберкулеза, а также смертность от этого заболевания.

Так, согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, на территории региона в 2017 году был зарегистрирован 1501 случай впервые зарегистрированного туберкулеза, а показатель заболеваемости составил 76 человек на 100 тысяч населения. В сравнении с многолетними показателями заболеваемость упала на 20,2%. Большинство больных туберкулезом — 61,5%, было выявлено в результате профилактического осмотра. Смертность от туберкулеза по итогам года также снизилась — на 28,3%.

В ведомстве также отметили, что в сельской местности живет около трети больных туберкулезом жителей региона — остальные живут в Омске.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В Омске в этот день пройдет флешмоб, направленный на привлечение внимания жителей к проблеме заболевания. В мероприятии примут участие студенты, а также медсестры медучреждений. Они соберутся на площади у Музыкального театра в 14 часов.

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