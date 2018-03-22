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09:35 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцы смогут бесплатно провериться на мобильном флюорографе

Калининградцы смогут бесплатно провериться на мобильном флюорографе. Акция пройдёт на площадке у дворца спорта «Янтарный» в пятницу, 23 марта, с 10:00 до 16:00.

Источник: Калининград.Ru

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе правительства области, в мероприятии смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта.

С собой необходимо взять гражданский паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

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