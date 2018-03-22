Калининградцы смогут бесплатно провериться на мобильном флюорографе
Калининградцы смогут бесплатно провериться на мобильном флюорографе. Акция пройдёт на площадке у дворца спорта «Янтарный» в пятницу, 23 марта, с 10:00 до 16:00.
Калининградцы смогут бесплатно провериться на мобильном флюорографе. Акция пройдёт на площадке у дворца спорта «Янтарный» в пятницу, 23 марта, с 10:00 до 16:00.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта.
С собой необходимо взять гражданский паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
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