Воронежцев научат делать пасхальные сувениры

Пасха не за горами — 8 апреля, в столице Черноземья начинают готовиться загодя. 25 марта воронежцев приглашают научиться делать пасхальные сувениры. Огромная мастерская развернется в сити-парке «Град». Умельцы народных промыслов бесплатно научат горожан раскрашивать деревянные заготовки для пасхальных яиц, валять их из войлока, украшать шитьем и бисером, делать свистульки из глины. Желающие под руководством студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии смогут принять участие в росписи гигантского яйца, которое установят в светлый праздник Пасхи на площади перед Благовещенским собором.
Созданные на мастер-классах пасхальные сувениры представят на благотворительной выставке-продаже, которая пройдет в «Граде» с 1 по 15 апреля.
Начало мастер-классов 25 марта в 11.00.
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