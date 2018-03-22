Воронежцев научат делать пасхальные сувениры

Пасха не за горами — 8 апреля, в столице Черноземья начинают готовиться загодя. 25 марта воронежцев приглашают научиться делать пасхальные сувениры. Огромная мастерская развернется в сити-парке «Град». Умельцы народных промыслов бесплатно научат горожан раскрашивать деревянные заготовки для пасхальных яиц, валять их из войлока, украшать шитьем и бисером, делать свистульки из глины. Желающие под руководством студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии смогут принять участие в росписи гигантского яйца, которое установят в светлый праздник Пасхи на площади перед Благовещенским собором.