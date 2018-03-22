Два рейса из Москвы в Омск задержаны из-за сильного тумана

«Из-за неблагоприятных метеоусловий в виде тумана в аэропорту прибытия рейс 387 (“Уральские авиалинии”) сел в Екатеринбурге, рейс 638 (“Аэрофлот”) — в Новосибирске. Самолет “Аэрофлота” уже вылетел в Омск, его прибытие ожидается в 12:25 (9:25 мск), время прибытия самолета из Екатеринбурга пока неизвестно», — уточнили в справочной.