В центре Красноярска готовится к открытию новый офисный центр

Ранее на этом месте находилась парковка. В 2016 году землю сдали в аренду и начали строительство четырехэтажного бизнес-центра. Сейчас здание почти полностью готово к открытию, около входа еще ведутся работы по благоустройству территории. По словам рабочих, окончательная дата открытия офисного центра пока неизвестна.