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10:54 (мск), источник: НИА Красноярск

В центре Красноярска готовится к открытию новый офисный центр

Около строящегося здания на ул. Карла Маркса, расположившегося возле ЦУМа, убрали забор.

Источник: НИА Красноярск

Ранее на этом месте находилась парковка. В 2016 году землю сдали в аренду и начали строительство четырехэтажного бизнес-центра. Сейчас здание почти полностью готово к открытию, около входа еще ведутся работы по благоустройству территории. По словам рабочих, окончательная дата открытия офисного центра пока неизвестна.

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