В центре Красноярска готовится к открытию новый офисный центр
Около строящегося здания на ул. Карла Маркса, расположившегося возле ЦУМа, убрали забор.
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Около строящегося здания на ул. Карла Маркса, расположившегося возле ЦУМа, убрали забор.
Ранее на этом месте находилась парковка. В 2016 году землю сдали в аренду и начали строительство четырехэтажного
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