Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-мэра Владивостока
Срок содержания под стражей Игоря Пушкарёва был продлен до 26 апреля.
Срок содержания под стражей Игоря Пушкарёва был продлен до 26 апреля.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 26 марта рассмотрит апелляционную жалобу защиты
Как сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарёва Константин Третьяков, заседание назначено на 14.00.
Напомним, 13 февраля в ходе предварительного слушания по уголовному делу
Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.
Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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