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09:40 (мск), источник: VLADNEWS

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-мэра Владивостока

Срок содержания под стражей Игоря Пушкарёва был продлен до 26 апреля.

Источник: VLADNEWS

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 26 марта рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста троим обвиняемым.

Как сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарёва Константин Третьяков, заседание назначено на 14.00.

Напомним, 13 февраля в ходе предварительного слушания по уголовному делу экс-мэра Владивостока в Тверском суде Москвы до 26 апреля был продлён срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва.

Как сообщало РИА VladNews, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Следующее слушание назначено на 27 марта.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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