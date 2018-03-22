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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Казанцев приглашают пройти бесплатную флюорографию

24 марта, суббота — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В честь этого в Казани проводится акция.

Источник: Комсомольская правда

Горожан приглашают пройти флюорографическое обследование. Оно состоится 23 марта.

Передвижной флюорографический аппарат будет стоять с 10:00 до 15:00 на парковке торгового центра, что на проспекте Ибрагимова, 56. Провериться может любой желающий. С собой нужно взять паспорт и страховой медицинский полис.

Отметим, обследование нужно проводить обязательно всем людям, старше 15 лет один раз в два года.

Кстати, в честь акции управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» по вопросам профилактики туберкулеза. Все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы по телефону 8 (843) 238−21−74 с 9:00 до 18:00.

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