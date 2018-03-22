Казанцев приглашают пройти бесплатную флюорографию

Источник: Комсомольская правда

Горожан приглашают пройти флюорографическое обследование. Оно состоится 23 марта.

Передвижной флюорографический аппарат будет стоять с 10:00 до 15:00 на парковке торгового центра, что на проспекте Ибрагимова, 56. Провериться может любой желающий. С собой нужно взять паспорт и страховой медицинский полис.

Отметим, обследование нужно проводить обязательно всем людям, старше 15 лет один раз в два года.