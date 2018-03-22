Казанцев приглашают пройти бесплатную флюорографию
24 марта, суббота — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В честь этого в Казани проводится акция.
24 марта, суббота — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В честь этого в Казани проводится акция.
Горожан приглашают пройти флюорографическое обследование. Оно состоится 23 марта.
Передвижной флюорографический аппарат будет стоять с 10:00 до 15:00 на парковке торгового центра, что на проспекте Ибрагимова, 56. Провериться может любой желающий. С собой нужно взять паспорт и страховой медицинский полис.
Отметим, обследование нужно проводить обязательно всем людям, старше 15 лет один раз в два года.
Кстати, в честь акции управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» по вопросам профилактики туберкулеза. Все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы по телефону
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