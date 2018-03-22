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10:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Кандидаты наук НГУ сняли рэп-баттл о физике и химии

Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов, рассказали в пресс-службе НГУ.

Кандидаты наук НГУ сняли рэп-баттл о физике и химии, об этом сообщает пресс-служба института.

В преддверии запуска НГУ представляет «неформальный» трейлер серии, где лекторы отстаивают преимущества своих курсов — «Неорганическая химия», «Органическая химия’и «Физическая химия» — в формате рэп-баттла.

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Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов. Участие в ролике приняли не только преподаватели НГУ, но и около 30 студентов.

«Для меня решение снимать трейлер курса в формате баттла было максимально неожиданным, тем более, что ни одного рэп-баттла я раньше не видел, — делится впечатлениями старший преподаватель кафедры общей химии ФЕН НГУ, автор онлайн-курса “Неорганическая химия” Константин Коваленко. — Сложно было читать текст речитативом, это было очень непривычно для меня. Однако на съёмках я получил удовольствие, втянулся в процесс и результатом доволен».

В массовке участвовали не только студенты, но и просто любопытные люди из соцсетей.

Запись на курсы на платформе Coursera уже открыта. Первые занятия стартуют 26 марта.

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