Кандидаты наук НГУ сняли рэп-баттл о физике и химии
Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов, рассказали в
Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов, рассказали в
Кандидаты наук НГУ сняли
В преддверии запуска НГУ представляет «неформальный» трейлер серии, где лекторы отстаивают преимущества своих курсов — «Неорганическая химия», «Органическая химия’и «Физическая химия» — в формате
Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов. Участие в ролике приняли не только преподаватели НГУ, но и около 30 студентов.
«Для меня решение снимать трейлер курса в формате баттла было максимально неожиданным, тем более, что ни одного
В массовке участвовали не только студенты, но и просто любопытные люди из соцсетей.
Запись на курсы на платформе Coursera уже открыта. Первые занятия стартуют 26 марта.
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