Кандидаты наук НГУ сняли рэп-баттл о физике и химии, об этом сообщает пресс-служба института.

В преддверии запуска НГУ представляет «неформальный» трейлер серии, где лекторы отстаивают преимущества своих курсов — «Неорганическая химия», «Органическая химия’и «Физическая химия» — в формате рэп-баттла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9sVqCxTUGJ0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Съёмки баттла проходили в одном из клубов Академгородка и заняли около 5 часов. Участие в ролике приняли не только преподаватели НГУ, но и около 30 студентов.

«Для меня решение снимать трейлер курса в формате баттла было максимально неожиданным, тем более, что ни одного рэп-баттла я раньше не видел, — делится впечатлениями старший преподаватель кафедры общей химии ФЕН НГУ, автор онлайн-курса “Неорганическая химия” Константин Коваленко. — Сложно было читать текст речитативом, это было очень непривычно для меня. Однако на съёмках я получил удовольствие, втянулся в процесс и результатом доволен».

В массовке участвовали не только студенты, но и просто любопытные люди из соцсетей.

Запись на курсы на платформе Coursera уже открыта. Первые занятия стартуют 26 марта.