Молдова переходит на летнее время: В воскресенье мы будем спать на час меньше
Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье первого весеннего месяца.
Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье первого весеннего месяца.
Поэтому с субботы на воскресенье, с 24 на 25 марта, в 3 часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед.
Отметим, что стрелки часов переводят на летнее и зимнее время с целью экономии электроэнергии начиная с 1981 года. Однако 60% государств не переводят стрелки дважды в год.
Добавим, что в Молдове переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной — наоборот.
Напомним, что транспорт 25 марта 2018 года будет курсировать по графику. Пассажирам самолетов и поездов необходимо учитывать переход на летнее время еще с ночи 24 марта.
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