Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Видео с девочкой из Волоколамска на митинге стало хитом в Сети
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10Луминале-2018
11:24 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова переходит на летнее время: В воскресенье мы будем спать на час меньше

Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье первого весеннего месяца.

Источник: Actualitati.md

Поэтому с субботы на воскресенье, с 24 на 25 марта, в 3 часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед.

Отметим, что стрелки часов переводят на летнее и зимнее время с целью экономии электроэнергии начиная с 1981 года. Однако 60% государств не переводят стрелки дважды в год.

Добавим, что в Молдове переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной — наоборот.

Напомним, что транспорт 25 марта 2018 года будет курсировать по графику. Пассажирам самолетов и поездов необходимо учитывать переход на летнее время еще с ночи 24 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молдова переходит на летнее время: В воскресенье мы будем спать на час...
Под патронатом Президента РМ была учреждена международная организация...
Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
Forbes назвал самые надежные банки в России
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Дворкович не исключил повышения подоходного налога
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь