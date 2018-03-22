Молдова переходит на летнее время: В воскресенье мы будем спать на час меньше

Источник: Actualitati.md

Поэтому с субботы на воскресенье, с 24 на 25 марта, в 3 часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед.

Отметим, что стрелки часов переводят на летнее и зимнее время с целью экономии электроэнергии начиная с 1981 года. Однако 60% государств не переводят стрелки дважды в год.

Добавим, что в Молдове переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной — наоборот.