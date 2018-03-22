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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Земляне ожидают падения китайской ракеты

Китайская космическая станция вот-вот рухнет на землю. О новой космической угрозе предупредили ученые — причем никто не может точно сказать, когда это произойдет и где именно станция приземлится. На кого может упасть восьмитонный аппарат? Об этом — Иван Якунин.

Станцию с романтическим названием «Тяньгун» (что переводится как «небесный дворец») китайцы запустили в космос в 2011 году. Там не было космонавтов, это была скорее попытка поднять престиж страны, предъявив публике собственный объект, который постоянно находится на орбите.

Через какое-то время контроль над аппаратом потеряли, но не расстроились, поскольку уже запустили вторую станцию. Первая же теперь неуправляема, плывет по околоземным просторам и норовит сорваться.

Те, кто дают какой-то прогноз, скорее всего, спекулируют на теме, утверждает редактор-обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.

Единственное, что можно установить, — широтную полосу, в которую она может упасть. Невозможно предсказать, с какого конкретно витка она упадет, и уж тем более, в какой именно части этого витка она войдет в атмосферу.
Игорь Лисов
редактор-обозреватель журнала «Новости космонавтики»

«Это все будет известно в лучшем случае за несколько часов до падения, потому что верхняя атмосфера — штука сложная, ее плотность зависит от солнца, от времени года, от многих других параметров. И если она, скажем, за период с предыдущего прогноза стала немножко плотнее, то, соответственно, тормозить стала сильнее».

По подсчетам Aerospace Corporation — это авторитетная американская организация, — «Тяньгун-1» обрушится на Землю в районе 1 апреля, плюс-минус четыре дня. У нее на пути, помимо океанов и незаселенных территорий, — Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи и Владивосток.

В Роскосмосе «Коммерсантъ FM» не смогли прокомментировать, существует ли угроза российским городам. Пока очевидно одно: если падение произойдет ночью, это будет красочное шоу из горящих обломков — говорит астроном Владимир Сурдин:

Будет разваливаться на части, будет лететь рой отдельных фрагментов. Мы же это видели, когда сгорал американский шаттл.
Владимир Сурдин
астроном

«Такие крупные объекты внутри-то практически пустые, поэтому еще в верхних слоях атмосферы они начинают делиться на фрагменты, и только самые плотные части продолжают полет. Как будто такое облако или стая метеоров летит — довольно эффектно».

Вся станция «Тяньгун-1» весит порядка восьми тонн. Это значит, что она не сможет полностью сгореть в атмосфере, некоторые обломки все-таки достигнут земной поверхности.
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За ними, судя по всему, начнется охота коллекционеров. Все-таки это первая китайская космическая станция — можно сказать, флагман всей отрасли страны. Она ценна еще и тем, что обломки космических объектов крайне сложно найти, говорит коллекционер артефактов космонавтики Геннадий Плискин. На его памяти был всего один случай: «В 1961 году ОКБ-1 запустило станцию к Венере. Она исчезла в каких-то морях-океанах, как думали, а через пару лет мальчишка, купаясь в притоках Бирюсы в Сибири, поранил ногу о какую-то железку. На этой станции был размещен вымпел в расчете на то, что сама станция сгорит в атмосфере, а вымпел дойдет до венерианской поверхности. Вымпел дошел до поверхности, — правда, земной. Но это уникальный случай».

Оценить стоимость фрагментов сложно — нужно сначала посмотреть, какого размера будет обломок, и вообще найти его. Но пользователей соцсетей больше беспокоит, останутся ли они в живых.

На это ученые отвечают: на орбите больше 1,5 тыс. спутников, две трети из которых — неуправляемые. Примерно раз в два месяца что-то падает, о случаях гибели никто не сообщал.

Портал Wired UK подсчитал, что вероятность погибнуть от падения «Тяньгун-1» в миллион раз ниже, чем выиграть в лотерею. Там шансы участника оцениваются как 1 к 292 млн.
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