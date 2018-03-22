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10:51 (мск), источник: Фонтанка

«Петроградская» и «Горьковская» работают в обычном режиме

Взрывчатку на «Петроградской» не нашли, и станцию утром 22 марта открыли. Вход на «Горьковскую» также открыт.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городского метро, в 10:10 режим работы обеих станций восстановлен. На «Петроградской» не нашли взрывоопасных предметов, и пассажиров пустили в вестибюль и на платформу. «Горьковская», на которой из-за проверки увеличилось количество пассажиров и все эскалаторы пустили наверх, также открыта на вход.

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