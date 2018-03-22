«Петроградская» и «Горьковская» работают в обычном режиме

Как сообщает пресс-служба городского метро, в 10:10 режим работы обеих станций восстановлен. На «Петроградской» не нашли взрывоопасных предметов, и пассажиров пустили в вестибюль и на платформу. «Горьковская», на которой из-за проверки увеличилось количество пассажиров и все эскалаторы пустили наверх, также открыта на вход.