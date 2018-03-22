«Петроградская» и «Горьковская» работают в обычном режиме
Взрывчатку на «Петроградской» не нашли, и станцию утром 22 марта открыли. Вход на «Горьковскую» также открыт.
Взрывчатку на «Петроградской» не нашли, и станцию утром 22 марта открыли. Вход на «Горьковскую» также открыт.
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