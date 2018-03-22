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11:10 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре восстановили движение трамваев по улице Московской

С 5:00 22 марта трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21, 22 следуют по обычному расписанию.

Источник: Кубань 24

Специалисты МУП «КТТУ» заменили поврежденный участок подземного кабеля, питающего линию по улице Московской. Энергоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 марта в Краснодаре из-за повреждения кабелей ограничили движение трамваев и троллейбусов по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан. На улице Красных Партизан восстановили движение троллейбусов.

В Краснодаре 20 марта восстановили движение в районе Славянской и Красных Партизан.

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