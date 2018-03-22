В Краснодаре восстановили движение трамваев по улице Московской
С 5:00 22 марта трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21, 22 следуют по обычному расписанию.
С 5:00 22 марта трамваи маршрутов № 5, 8, 15, 21, 22 следуют по обычному расписанию.
Специалисты МУП «КТТУ» заменили поврежденный участок подземного кабеля, питающего линию по улице Московской. Энергоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщили в
Как писал
В Краснодаре 20 марта восстановили движение в районе Славянской и Красных Партизан.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.