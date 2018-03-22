Синоптики объяснили причину мартовских холодов

Она отметила, что резкие перепады погодных условий, которые мы наблюдаем в течение последней недели, связаны с активной циклонической деятельностью.
— Циклоны приходят к нам то с запада, то с юго-запада, при этом перемещаются с большой скоростью, — объясняет она. — С циклонами, в свою очередь, тесно связана система атмосферных фронтов. С приходом теплых фронтов произошло аномальное распределение температуры, когда в верхних слоях атмосферы воздух оказался значительнее теплее, чем в нижних возле земли. Вследствие этого в городе выпали обильные осадки в виде дождя, со снижением температуры, переходящие в снег, снег с дождем или ледяной дождь.
Высокие скорости смены холодных и теплых воздушных масс приводят к аномальным режимам погоды. Такие погодные условия сохранятся в Волгограде до конца недели.
По оценкам специалистов, такой холодный март в Волгограде бывает нечасто, подобная погода последний раз наблюдалась в 2012 году.
Нормативные значения температуры на март составляют минус 1,9 градусов, среднемесячная норма осадков — 22 мм. Предварительный прогноз на месяц обещал температуру ниже нормы, а количество осадков для нашего региона — выше нормы. Во многом этот прогноз оправдался.
— В последние дни марта мы ожидаем днем плюсовые температуры и слабоотрицательные ночные показатели, а также небольшие осадки в отдельные дни, — говорит Наталья Алатырцева. — Настоящую весну мы ожидаем в конце марта — первых числах апреля.
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