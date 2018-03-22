Самарских школьников досрочно отпустят на весенние каникулы
В Самарской области
В Самарской области
В связи с этим региональное министерство образования и науки на основе постановления главного санитарного врача по Самарской области рекомендовало школам досрочно распустить учащихся на весенние каникулы с сегодняшнего дня, 22 марта.
«Окончательное решение остается за руководством каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность каникул — не менее 10 дней», — рассказала руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина.
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