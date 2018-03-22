Абдуллаев: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаково

Источник: Sputnik

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«В Москве Навруз набирает популярность. Причина в том, что он несет светлую идею… Но очень важно, что он не ассоциируется с какой-либо религией», — заявил Абдуллаев.

Абдуллаев\: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаковоКак отметил Абдуллаев, людям всех религий просто проникнуться духом праздника.

«Мусульманский праздник это другое. Православный человек будет относится к мусульманскому празднику по-иному», — пояснил он.