Абдуллаев: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаково
Празднование Навруза в Москве сегодня пользуется все большей популярностью у жителей, рассказал рассказал председатель Узбекской
Празднование Навруза в Москве сегодня пользуется все большей популярностью у жителей, рассказал рассказал председатель Узбекской
«В Москве Навруз набирает популярность. Причина в том, что он несет светлую идею… Но очень важно, что он не ассоциируется с
Абдуллаев\: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаковоКак отметил Абдуллаев, людям всех религий просто проникнуться духом праздника.
«Мусульманский праздник это другое. Православный человек будет относится к мусульманскому празднику по-иному», — пояснил он.
Что же касается
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.