Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Как собственный дом убивает вас
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10Луминале-2018
11:27 (мск), источник: Sputnik

Абдуллаев: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаково

Празднование Навруза в Москве сегодня пользуется все большей популярностью у жителей, рассказал рассказал председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев.

Источник: Sputnik
Читайте также
ГУВД: в Ташкенте не планировалось проводить салют на Навруз

«В Москве Навруз набирает популярность. Причина в том, что он несет светлую идею… Но очень важно, что он не ассоциируется с какой-либо религией», — заявил Абдуллаев.

Абдуллаев\: московские узбеки и таджики отмечают Навруз одинаковоКак отметил Абдуллаев, людям всех религий просто проникнуться духом праздника.

«Мусульманский праздник это другое. Православный человек будет относится к мусульманскому празднику по-иному», — пояснил он.

Что же касается каких-либо национальных особенностей, заявил Абдуллаев, то их практически нет в Москве — московские узбеки и таджики празднуют Навруз в российской столице одинаково и зачастую вместе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Экс-заместителя прокурора Ташкента подозревают во взятках
В Узбекистане маршрутные 'Дамасы' в перевозке пассажиров заменят на Peugeot
Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
Forbes назвал самые надежные банки в России
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Дворкович не исключил повышения подоходного налога
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь