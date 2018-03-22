Потепление в Прикамье начнется в субботу

В ближайшее время в Пермском крае сохранится аномально холодная погода. В ночь на 23 марта на севере сохранятся сильные морозы (-18…-23°С, в низких местах до -26°С). В Перми также возможно похолодание до −15…−17°С, по югу края будет −10…−15°С. Днем ожидается существенное потепление до −2…−7°С на фоне малооблачной погоды без осадков и без ветра.



В ночь на 24 марта похолодает до −12…−17°, в низких местах до -20°С. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это может быть последняя такая морозная ночь в нынешнем марте. По северу края уже в это время начнется потепление. Днем в субботу с прохождением циклона на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады, температура повысится до 0…-5°С.



25 марта осадки прекратятся и похолодает в ночные часы до −6…−11°С, днем −1…−6°С.