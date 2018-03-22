Потепление в Прикамье начнется в субботу
До 24 марта в регионе ожидается холодная погода, но в субботу мартовские морозы должны прекратиться.
До 24 марта в регионе ожидается холодная погода, но в субботу мартовские морозы должны прекратиться.
В ближайшее время в Пермском крае сохранится аномально холодная погода. В ночь на 23 марта на севере сохранятся сильные морозы (-18…-23°С, в низких местах до -26°С). В Перми также возможно похолодание до −15…−17°С, по югу края будет −10…−15°С. Днем ожидается существенное потепление до −2…−7°С на фоне малооблачной погоды без осадков и без ветра.
В ночь на 24 марта похолодает до −12…−17°, в низких местах до -20°С. По данным
25 марта осадки прекратятся и похолодает в ночные часы до −6…−11°С, днем −1…−6°С.
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