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11:08 (мск), источник: Новости Перми

Потепление в Прикамье начнется в субботу

До 24 марта в регионе ожидается холодная погода, но в субботу мартовские морозы должны прекратиться.

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Источник: Новости Перми

В ближайшее время в Пермском крае сохранится аномально холодная погода. В ночь на 23 марта на севере сохранятся сильные морозы (-18…-23°С, в низких местах до -26°С). В Перми также возможно похолодание до −15…−17°С, по югу края будет −10…−15°С. Днем ожидается существенное потепление до −2…−7°С на фоне малооблачной погоды без осадков и без ветра.

В ночь на 24 марта похолодает до −12…−17°, в низких местах до -20°С. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это может быть последняя такая морозная ночь в нынешнем марте. По северу края уже в это время начнется потепление. Днем в субботу с прохождением циклона на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады, температура повысится до 0…-5°С.

25 марта осадки прекратятся и похолодает в ночные часы до −6…−11°С, днем −1…−6°С.

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