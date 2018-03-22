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11:34 (мск), источник: АиФ Иркутск

Количество культурных учреждений в Приангарье снижается — Иркутскстат

За несколько последних лет область потеряла 3 музея и 107 библиотек.

Источник: Reuters

Сразу два культурных праздника отмечает Россия в ближайшие дни: 25 марта — День работников культуры России, 27 марта — Всемирный день театра. В связи с этими датами Иркутскстат провел исследования состояния культурной среды региона и выяснил, что за последние 6 лет количество культурных заведений в Иркутской области сильно сократилось.

В настоящий момент в Приангарье работают 10 профессиональных театров, 42 музея, 260 общедоступных библиотек. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений трудится 11,3 тысяч человек.

С 2012 года в области стало меньше на 3 музея, а количество библиотек сократилось на 107 единиц. В процентах убыль библиотек составила 29%, соответственно сократились фонды библиотек и число выданных читателям экземпляров книг. Кстати, услуги учреждений культуры за это время подорожали на 25%.

На этом фоне не меняется только число театров, а количество зрителей, посещающих спектакли, имеет тенденцию роста. Число самостоятельных учреждений для культурного проведения досуга (различные клубы, дворцы культуры и др.) за 4 года увеличилось на 13%, а количество участников платных мероприятий — на 39%, например, в 2016 году в таких мероприятиях участвовало 1,6 млн человек.

Также Иркутскстат отмечает, что за последние годы зарплаты работников культуры заметно «подросли». В 2010 году труд работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства ценился на 59% ниже, чем в целом по экономике региона, в 2015-м — на 24%. Для сравнения, за январь 2018 года работникам библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры начислено в среднем по 34,9 тыс рублей.

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