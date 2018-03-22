Алиханов: Ставим перед «Балтикой» задачу выйти в РФПЛ
Федеральный центр окажет регионам финансовую помощь в содержании стадионов к ЧМ-2018. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, сообщает
Федеральный центр окажет регионам финансовую помощь в содержании стадионов к ЧМ-2018. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, сообщает
— Мы обращались к Владимиру Владимировичу с просьбой предусмотреть
Он добавил, что в случае выхода «Балтики» в РФПЛ, вопрос с тем, как содержать, обслуживать стадион, станет гораздо более простым.
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