Алиханов: Ставим перед «Балтикой» задачу выйти в РФПЛ

— Мы обращались к Владимиру Владимировичу с просьбой предусмотреть какие-то средства, в том числе федеральные субсидии, на то, чтобы содержать стадион. И такие решения были приняты, и соответствующие поручения он дал. В следующие несколько лет такие субсидии регионам, и в том числе Калининградской области, будут выделяться. И, конечно, мы ставим перед собой задачу попасть, как минимум, в стыки в этом году в ФНЛ, и ставим перед «Балтикой», перед нашим клубом и игроками, задачу выйти в РФПЛ, победить в этих стыках, — сказал Алиханов.