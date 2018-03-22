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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов: Ставим перед «Балтикой» задачу выйти в РФПЛ

Федеральный центр окажет регионам финансовую помощь в содержании стадионов к ЧМ-2018. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, сообщает пресс-служба областного правительства.

— Мы обращались к Владимиру Владимировичу с просьбой предусмотреть какие-то средства, в том числе федеральные субсидии, на то, чтобы содержать стадион. И такие решения были приняты, и соответствующие поручения он дал. В следующие несколько лет такие субсидии регионам, и в том числе Калининградской области, будут выделяться. И, конечно, мы ставим перед собой задачу попасть, как минимум, в стыки в этом году в ФНЛ, и ставим перед «Балтикой», перед нашим клубом и игроками, задачу выйти в РФПЛ, победить в этих стыках, — сказал Алиханов.

Он добавил, что в случае выхода «Балтики» в РФПЛ, вопрос с тем, как содержать, обслуживать стадион, станет гораздо более простым.

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