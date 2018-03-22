Самарцев зовут обсудить под мостом судьбу троллейбуса № 10

По словам представителей предприятия, за последнее время спрос на троллейбусы этого маршрута заметно снизился. Так, за 2017 год было перевезено 78,1 тысяч пассажиров, что составило 0,46% от общего объема перевезенных троллейбусных пассажиров. Себестоимость перевозки 1 пассажира — 78 рублей.

«Троллейбус на этом маршруте является фактически “персональным”, что крайне невыгодно и убыточно для ТТУ», — отмечают представители предприятия.