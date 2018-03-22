Туристы и животные под присмотром. Уникальный природный парк Шумак охраняет девушка

Источник: Вести Иркутск

Отпечатки на снегу выдают обитателей этого леса. Заяц, кабарга, соболь, белка или даже снежный барс. Все звериные тропы здесь Людмила Иванова знает наперечёт. Она — единственный государственный инспектор в природном парке «Шумак».

— По этому следу можно сказать, что здесь проходил заяц.

Долина ста источников, затерявшаяся среди горных вершин. Территория труднодоступная. Летом добираться через перевалы — около двух дней, в заснеженное время — только на вертолёте. Впрочем, Людмилу это не испугало. И три года назад она сменила шумный город на Шумак.

— По образованию я биолог. И часть работы — не только общение с туристами, с людьми, но я ещё наблюдаю за животными, за их жизнью. У нас есть поквартальный учёт краснокнижных животных, — говорит государственный инчпектор природного парка «Шумак» Людмила Иванова.

Летом обход территории — каждые два часа, зимой проверить свои владения Людмила прилетает как минимум два раза в месяц. Госинспектор в дикой тайге — не совсем женская работа, ведь нужно присматривать не только за животными и туристами.

Летом эти места приходится защищать от туристов. За сезон их бывает здесь около двух тысяч. Ну, а зимой наступает время браконьеров, которые тоже не прочь заглянуть поохотиться в природный парк.

Сегодня девушка обходит так называемые зимовья — домики, где как раз могут остановиться охотники. Таких на территории парка 27. В этот раз — никого. Но если инспектор встретит человека с ружьём, то обязана составить протокол о нарушении и вызвать сотрудника полиции.

— Вот обычно в зимовьях под такими полами бывают тайники. Вот здесь небольшой. Обычно туда посуду прячут, утварь. Ну, а если браконьеры, то в ходе проверок бывает, что они под этими досками прячут ружья.