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11:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Туристы и животные под присмотром. Уникальный природный парк Шумак охраняет девушка

Могучий природный парк Шумак — на хрупких плечах Людмилы Ивановой. Вот уже три года она — единственный госинспектор в труднодоступной тайге. Условий работы в местности мужчины не выдерживали: ведь на совести специалиста не только туристы и браконьеры, но и животные. Что влечёт женщину в далёкий лес?

Источник: Вести Иркутск

Отпечатки на снегу выдают обитателей этого леса. Заяц, кабарга, соболь, белка или даже снежный барс. Все звериные тропы здесь Людмила Иванова знает наперечёт. Она — единственный государственный инспектор в природном парке «Шумак».

— По этому следу можно сказать, что здесь проходил заяц.

Долина ста источников, затерявшаяся среди горных вершин. Территория труднодоступная. Летом добираться через перевалы — около двух дней, в заснеженное время — только на вертолёте. Впрочем, Людмилу это не испугало. И три года назад она сменила шумный город на Шумак.

— По образованию я биолог. И часть работы — не только общение с туристами, с людьми, но я ещё наблюдаю за животными, за их жизнью. У нас есть поквартальный учёт краснокнижных животных, — говорит государственный инчпектор природного парка «Шумак» Людмила Иванова.

Летом обход территории — каждые два часа, зимой проверить свои владения Людмила прилетает как минимум два раза в месяц. Госинспектор в дикой тайге — не совсем женская работа, ведь нужно присматривать не только за животными и туристами.

Летом эти места приходится защищать от туристов. За сезон их бывает здесь около двух тысяч. Ну, а зимой наступает время браконьеров, которые тоже не прочь заглянуть поохотиться в природный парк.

Сегодня девушка обходит так называемые зимовья — домики, где как раз могут остановиться охотники. Таких на территории парка 27. В этот раз — никого. Но если инспектор встретит человека с ружьём, то обязана составить протокол о нарушении и вызвать сотрудника полиции.

— Вот обычно в зимовьях под такими полами бывают тайники. Вот здесь небольшой. Обычно туда посуду прячут, утварь. Ну, а если браконьеры, то в ходе проверок бывает, что они под этими досками прячут ружья.

Кабарга спокойно разгуливает там, где днём отдыхают туристы, приехавшие полечиться у целебных источников. Фотоловушки на Шумаке повсюду. Судя по этим кадрам, животные чувствуют себя вольготно. Видеонаблюдения помогают понять, не мешает ли диким животным человек, говорит Людмила Иванова. Чтобы сохранить этот уникальный уголок природы нетронутым и для потомков.

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