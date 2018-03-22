В Новосибирске почтят память офицера, погибшего при спасении солдата

Источник: РИА Новости

В минувшую среду пресс-служба Западного военного округа сообщила, что 20 марта 2018 года на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Находившийся рядом офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. От взрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения, врачам не удалось его спасти. Командованием он представлен к государственной награде. Солдат-срочник практически не пострадал.

«Информация об этом завтра (в пятницу) будет доведена до всего личного состава института на специальном построении. Будет минута молчания, состоится возложение цветов к памятнику погибшим», — сообщил РИА Новости начальник отдела по работе с личным составом Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ полковник Денис Григорук.