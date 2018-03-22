В Новосибирске почтят память офицера, погибшего при спасении солдата
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Память майора Владимира Чупина, погибшего в Белгородской области при спасении жизни солдата, уронившего гранату с выдернутой чекой, почтят в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева, который он окончил.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.