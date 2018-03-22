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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Белове пенсионерка стала жертвой лжесотрудницы банка

Злоумышленница похитила с её банковской карты крупную сумму денег.

В Белове пенсионерка лишилась более 100 000 рублей, став жертвой лжесотрудницы банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 63-летняя беловчанка получила сообщение в социальной сети со страницы своей знакомой. В сообщении была информация о некой рекламной кампании банка, в котором якобы работает знакомая. По условиям акции граждане, которые в указанный период времени предоставят организаторам реквизиты своей банковской карты, получат на счет 2 000 рублей. Пенсионерка поверила и сообщила реквизиты своей карты. Однако, вместо того, чтобы получить 2 000 рублей, женщина лишилась 134 000 рублей. После этого, пенсионерка связалась со своей знакомой и выяснила, что её аккаунт был взломан. Тогда женщина обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские установили, что мошенница смогла похитить деньги через «мобильный банк», подключив услугу с помощью реквизитов, которые ей сообщила пенсионерка. Санкции статьи предусматривают 5 лет лишения свободы.

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