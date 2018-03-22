В Белове пенсионерка стала жертвой лжесотрудницы банка
Злоумышленница похитила с её банковской карты крупную сумму денег.
Злоумышленница похитила с её банковской карты крупную сумму денег.
В Белове пенсионерка лишилась более 100 000 рублей, став жертвой лжесотрудницы банка.
По информации
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские установили, что мошенница смогла похитить деньги через «мобильный банк», подключив услугу с помощью реквизитов, которые ей сообщила пенсионерка. Санкции статьи предусматривают 5 лет лишения свободы.
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