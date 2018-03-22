В Белове пенсионерка стала жертвой лжесотрудницы банка

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 63-летняя беловчанка получила сообщение в социальной сети со страницы своей знакомой. В сообщении была информация о некой рекламной кампании банка, в котором якобы работает знакомая. По условиям акции граждане, которые в указанный период времени предоставят организаторам реквизиты своей банковской карты, получат на счет 2 000 рублей. Пенсионерка поверила и сообщила реквизиты своей карты. Однако, вместо того, чтобы получить 2 000 рублей, женщина лишилась 134 000 рублей. После этого, пенсионерка связалась со своей знакомой и выяснила, что её аккаунт был взломан. Тогда женщина обратилась в полицию.