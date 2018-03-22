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14:44 (мск), источник: N + 1

Словаки представили проект электрического летающего автомобиля

Aeromobil 5.0 станет электрическим аэротакси.

Словацкая компания Aeromobil приступила к разработке электрического летающего автомобиля Aeromobil 5.0 VTOL. Согласно сообщению компании, новая машина будет способна на вертикальные взлет и посадку. Новая машина станет первым полностью электрическим транспортным средством, разработанным словацкой компанией.

Первые концепции летающего автомобиля были впервые представлены в 1930-х годах прошлого века. Они предполагали либо создание летательного аппарата на базе автомобиля, либо автомобиля на базе самолета. Сегодня некоторые компании уже занимаются мелкосерийным производством летающих автомобилей, однако объемы выпуска таких машин крайне скромны.

Дело в том, что управление подобным транспортным средством требует не только обычного водительского удостоверения, но и расширенной лицензии летчика с допуском к управлению экспериментальными летательными аппаратами. Полноценной летной сертификации летающий автомобили получить пока не могут, а потому проходят сертификацию и регистрируются в категории экспериментальной авиации.

В свою очередь регистрация летательных аппаратов в категории экспериментальной авиации накладывает серьезные ограничения на свободу полетов, которые, в зависимости от страны, могут быть ограничены как по высоте и скорости, так и территориально.

По словам сооснователя Aeromobil Юрая Вакулика, перспективный электрический летающий автомобиль можно будет использовать в городской черте. Выпускать Aeromobil 5.0 VTOL предполагается в качестве аэротакси. В компании утверждают, что именно автомобиль-аэротакси будет наиболее удачным решением для пассажирских перевозок в городе, поскольку сможет доезжать до нужной пассажирам точки.

Машину предполагается спроектировать четырехместной. Aeromobil 5.0 VTOL сможет выполнять полностью автономные полеты. Аппарат получит складное крыло, убираемое назад в специальные отсеки в корпусе. На законцовках крыла будут размещены электромоторы с несущими винтами. Таким образом, в воздухе машина будет представлять собой вертолет поперечной схемы.

Крыло перспективной летающей машины планируется сделать адаптивным. Электрическая машина получит подушки безопасности, деформируемые зоны передней части корпуса и парашют для безопасного приземления в случае отказа двигателей. Словацкая компания планирует начать поставки первых серийных электрических летающих машин в 2025 году.

В апреле прошлого года Aeromobil представила первую коммерческую модель летающего автомобиля Aeromobil 4.0 с бензиновым двигателем. Тогда же компания начала принимать предзаказы на машину. Поставки первых таких автомобилей заказчикам планируется начать в 2020 году.

Василий Сычёв.

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