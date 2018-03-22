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12:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Экстренное предупреждение МЧС: в Петербурге ожидают сильный снег и ветер

Водителям порекомендовали не ставить машины возле деревьев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 757 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

Экстренное предупреждение МЧС: в Петербурге ожидают сильный снег и ветер. Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в четверг, 22 марта. В городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. МЧС порекомендовали водителям не оставлять машины возле деревьев. Их кроны вместе со снегом и наледью становятся тяжелыми, что создает угрозу падения.

В пятницу, 23 марта, петербуржцев ждет сильный снег. Возможно, что за ночь выпадет до 8 сантиметров осадков.

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