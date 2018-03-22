Экстренное предупреждение МЧС: в Петербурге ожидают сильный снег и ветер. Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в четверг, 22 марта. В городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. МЧС порекомендовали водителям не оставлять машины возле деревьев. Их кроны вместе со снегом и наледью становятся тяжелыми, что создает угрозу падения.