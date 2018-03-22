Музей самогона открылся в Казани
Казань. 22 марта.
Казань. 22 марта.
Музей находится в самом центре Казани, на пешеходной улице Баумана. Собеседник агентства отметил, что музей создавался не для пропаганды алкоголизма. «Мы рассказываем историю самогона, откуда он пошел. Как пили при Иване Грозном и Петре I. Экспозиция музея дает взгляд на историю человечества через культуру пития», — сказал представитель музея.
Среди экспонатов музея уникальные царские графины, в которых разливался самогон, штофы, мерные стаканы и другие бытовые предметы, связанные с застольем.
«Музей не литературный, но его посетителей здесь “поприветствуют” Пушкин, Есенин, Маяковский, Булгаков. Посетители познакомятся с неожиданными фактами из биографий писателей, вспомнят строчки из их произведений», — добавил собеседник.
Пришедшие в музей смогут и попробовать самогон. Здесь имеется дегустационный зал, где сомелье расскажет, как отличить, из чего сделан самогон, чем его закусывать
«У нас пять видов самогона из винограда. Он привезен из Краснодара, не для продажи, специально для дегустации. Приобрести его здесь нельзя», — добавил представитель музея.
Он подчеркнул, что их музей — антиалкогольный, поэтому в нем в больших количествах представлены и антиалкогольные агитационные материалы.
Ранее сообщалось, что свое недовольство относительно открытия в Казани музея самогона высказывали представители казанского центра исламской культуры «Иман».
В частности, председатель центра «Иман» Наиль хазрат Гарипов заявлял, что музей самогоноварения — «это не самый актуальный музей».
Общественники направили заявления властям Татарстана и Казани с просьбой проверить законность планируемого открытия в Казани музея самогона.
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