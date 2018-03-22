Музей самогона открылся в Казани

Музей находится в самом центре Казани, на пешеходной улице Баумана. Собеседник агентства отметил, что музей создавался не для пропаганды алкоголизма. «Мы рассказываем историю самогона, откуда он пошел. Как пили при Иване Грозном и Петре I. Экспозиция музея дает взгляд на историю человечества через культуру пития», — сказал представитель музея.

Среди экспонатов музея уникальные царские графины, в которых разливался самогон, штофы, мерные стаканы и другие бытовые предметы, связанные с застольем.

«Музей не литературный, но его посетителей здесь “поприветствуют” Пушкин, Есенин, Маяковский, Булгаков. Посетители познакомятся с неожиданными фактами из биографий писателей, вспомнят строчки из их произведений», — добавил собеседник.

Пришедшие в музей смогут и попробовать самогон. Здесь имеется дегустационный зал, где сомелье расскажет, как отличить, из чего сделан самогон, чем его закусывать и т. д.

«У нас пять видов самогона из винограда. Он привезен из Краснодара, не для продажи, специально для дегустации. Приобрести его здесь нельзя», — добавил представитель музея.

Он подчеркнул, что их музей — антиалкогольный, поэтому в нем в больших количествах представлены и антиалкогольные агитационные материалы.

Ранее сообщалось, что свое недовольство относительно открытия в Казани музея самогона высказывали представители казанского центра исламской культуры «Иман».

В частности, председатель центра «Иман» Наиль хазрат Гарипов заявлял, что музей самогоноварения — «это не самый актуальный музей».